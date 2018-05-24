CHP'li milletvekili adayı adaylıktan çekildi

Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun listesi CHP'yi iyice b\u00f6ld\u00fc!\r\n,Kavga b\u00fcy\u00fcyor.\r\n,Bir istifa haberi de Hatay'dan geldi.\r\n,Hatay'dan 6. s\u0131rada milletvekili aday\u0131 olan Hasan Ramiz Parlar, partisinin baz\u0131 illerde son anda liste de\u011fi\u015fikli\u011fine gitmesine tepki olarak adayl\u0131ktan \u00e7ekildi.\r\n,Listelerin a\u00e7\u0131klanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 11 milletvekilinin se\u00e7ilece\u011fi Hatay'da partisi taraf\u0131ndan 6. s\u0131radan aday g\u00f6sterilen Parlar, yapt\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, milletvekili aday listelerinin Y\u00fcksek Se\u00e7im Kuruluna teslim edilmesine \u00e7ok az bir zaman kala Genel Merkezce aralar\u0131nda Hatay'\u0131n da oldu\u011fu baz\u0131 \u015fehirlerin aday listelerinde de\u011fi\u015fiklik yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktard\u0131.\r\n,Hatay'dan 6. s\u0131rada milletvekili aday\u0131 olan Hasan Ramiz Parlar, partisinin baz\u0131 illerde son anda liste de\u011fi\u015fikli\u011fine gitmesine tepki olarak adayl\u0131ktan \u00e7ekildi.,De\u011fi\u015fiklik gerek\u00e7esinin nedenini ve zamanlamas\u0131n\u0131 anlayamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Hasan Ramiz Parlar, \u015f\u00f6yle devam etti:,"Bu de\u011fi\u015fikli\u011fi ba\u015fta Cumhuriyet Halk Partisinin kurumsal sayg\u0131nl\u0131\u011f\u0131 ve g\u00fcvenilirli\u011fiyle siyaset eti\u011fi ve toplum vicdan\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan kabul edilebilir bulmad\u0131\u011f\u0131m gibi ilk listede yer alan arkada\u015f\u0131m\u0131z ve ailelerinin toplum \u00f6n\u00fcnde d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc durum a\u00e7\u0131s\u0131ndan da son derece travmatik, \u00fcz\u00fcc\u00fc ve onur k\u0131r\u0131c\u0131 buldu\u011fumu belirtmek istiyorum.,Normal \u015fekilde a\u00e7\u0131klanan bir listede bu durumdan onur duyabilirdim. Ancak se\u00e7ilme ihtimali olmas\u0131na ra\u011fmen liste ilan edildikten sonra zamans\u0131z bir bi\u00e7imde yap\u0131lan bu de\u011fi\u015fiklik sonucu listeye girmi\u015f olmay\u0131 siyaset eti\u011fi, insanl\u0131k onuru ve kamu vicdan\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan kabul edilebilir bulmad\u0131\u011f\u0131m\u0131 ve bu nedenle milletvekili adayl\u0131k listesinden \u00e7ekildi\u011fimi bildirir, t\u00fcm aday arkada\u015flar\u0131ma ba\u015far\u0131lar dilerim."