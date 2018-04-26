CHP'li milletvekili adaylığını açıkladı

Se\u00e7ilmesi halinde neler yapaca\u011f\u0131n\u0131 anlatt\u0131.,-Aday\u0131m... Kazanaca\u011f\u0131ma inan\u0131yorum.\r\n-Huzur vaat edece\u011fim. En b\u00fcy\u00fck vaadim huzur olacak.,-Restorasyon s\u00fcreci ba\u015flataca\u011f\u0131m. Ad\u0131m ad\u0131m hukuk devletine, parlamenter sisteme, kuvvetler ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131na ge\u00e7i\u015fi sa\u011flayaca\u011f\u0131m.\r\n,-\u0130lk turda her parti kendi aday\u0131n\u0131 \u00e7\u0131karmal\u0131. \u00c7at\u0131 aday\u0131yla olmaz. \u0130lk turda her parti kendi aday\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131rsa ikinci tur garanti olur.\r\n-Erdo\u011fan\u2019\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131nda ikinci tura ben kalmazsam Meral Ak\u015fener kal\u0131rsa... Benim deste\u011fim ona olur. Abdullah G\u00fcl kal\u0131rsa... Benim deste\u011fim ona olur. Sonuna kadar desteklerim. Miting yapar\u0131m.\u201d\r\n,-Ama ikinci tura ben kal\u0131rsam... Onlar\u0131n da beni desteklemelerini beklerim, isterim.\u201d\r\n, Kulislerde Y\u0131lmaz B\u00fcy\u00fcker\u015fen ile birlikte ad\u0131 \u00f6ne \u00e7\u0131kan isimlerden CHP Yalova Milletvekili Muharrem \u0130nce Ahmet Hakan'a konu\u015ftu.,.,CHP'li milletvekili adayl\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131,-En b\u00fcy\u00fck hayalim sokakta tek ba\u015f\u0131na y\u00fcr\u00fcyebilen, bisikletiyle dola\u015fabilen, \u00e7evresinde koruma ordusu olmayan bir Cumhurba\u015fkan\u0131 olmak...,CHP aday\u0131 kim olacak herkes bu sorunun cevab\u0131n\u0131 ar\u0131yor. \u00c7at\u0131 aday fikrinin \u00e7\u00f6kt\u00fc\u011f\u00fc muhalefet cephesinde her parti kendi aday\u0131yla yola devam edecek g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. ,Peki CHP kimi aday g\u00f6sterecek.