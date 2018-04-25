CHP'li Özel'den Abdullah Gül açıklaması

"CHP sonu\u00e7 almaya y\u00f6nelik hassasiyeti s\u00fcrd\u00fcrecektir. Biz hi\u00e7bir bi\u00e7imde ittifak g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri s\u00fcrerken isimlerin kamuoyu \u00f6n\u00fcnde tart\u0131\u015f\u0131lmas\u0131n\u0131 do\u011fru bulmuyoruz. Herkesin 40 kere d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcp bir kere konu\u015fmas\u0131 gerekti\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz."\r\n\r\n,CHP'den Abdullah G\u00fcl ile ilgili yeni bir a\u00e7\u0131klama yap\u0131ld\u0131.,Haberin devam\u0131 i\u00e7in sayfay\u0131 a\u015fa\u011f\u0131 kayd\u0131r\u0131n.,.,G\u00fcnlerdir 11. Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl'\u00fcn aday olup olmayaca\u011f\u0131 tart\u0131\u015f\u0131l\u0131yor...,G\u00fcl'\u00fcn Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 adayl\u0131\u011f\u0131 konusunda \u00e7\u0131kan iddialar\u0131n ard\u0131ndan CHP'den a\u00e7\u0131klama geldi.,A\u00e7\u0131klamay\u0131 \u00d6zg\u00fcr \u00d6zel yapt\u0131...,"YETER... Bu kadar spek\u00fclasyon can\u0131m\u0131za tak etti. B\u00fct\u00fcn ama\u00e7 bizim i\u00e7imizde bir tart\u0131\u015fma yarat\u0131p moralimizi d\u00fc\u015f\u00fcrmek CHP\u2019nin g\u00fcndeminde Abdullah G\u00fcl diye bir isim olmad\u0131, \u015fimdi de yok, olmayacak ta."\r\n,Ayr\u0131ca CHP Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Tezcan, cumhurba\u015fkan\u0131 adayl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in isimlerin kamuoyu \u00f6n\u00fcnde tart\u0131\u015f\u0131lmamas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yleyerek, "CHP'nin g\u00fcndeminde Abdullah G\u00fcl yok" dedi.\r\n\r\n