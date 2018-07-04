CHP'li seçmenden bomba liderlik anketi!

CHP'de "Genel Ba\u015fkan kim olsun?" tart\u0131\u015fmalar\u0131 devam ederken ORC'den konuyla ilgili ilk anket geldi.\r\n\r\n,CHP'li se\u00e7menlere "Muharrem \u0130nce mi Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu mu?" sorusunun y\u00f6neltildi\u011fi ankette \u0130nce, K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nu a\u00e7\u0131k ara farkla yendi.\r\n\r\n,CHP'L\u0130LER \u0130NCE'Y\u0130 GENEL BA\u015eKAN OLARAK G\u00d6RMEK \u0130ST\u0130YOR\r\n\r\n,CHP'N\u0130N KAYBETME RUT\u0130N\u0130 BOZULMAYACAK\r\n\r\n,CHP'lilerin y\u00fczde 53,9'u Muharrem \u0130nce'yi CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 olarak g\u00f6rmek istedi\u011fini s\u00f6ylerken, Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nu Genel Ba\u015fkan olarak g\u00f6rmek isteyenlerin say\u0131s\u0131 y\u00fczde 41,4'te kald\u0131.\r\n\r\n,CHP Genel Ba\u015fkan\u0131'n\u0131n Muharrem \u0130nce olmas\u0131 halinde, T\u00fcrkiye genelinde oy verecek se\u00e7men say\u0131s\u0131 y\u00fczde 25,3 iken, y\u00fczde 66,7'si oy vermeyece\u011fini ifade etti.,T\u00fcrkiye genelinde yap\u0131lan ankete g\u00f6re ise CHP'de Genel Ba\u015fkan\u0131n de\u011fi\u015fmesi CHP'nin kaybetme rutinini bozacak gibi g\u00f6r\u00fcnm\u00fcyor.\r\n\r\n