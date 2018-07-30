CHP'li vekil beyin kanaması geçirdi

Son dakika! CHP'de ola\u011fan\u00fcst\u00fc kurultay \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 kapsam\u0131nda I\u011fd\u0131r'da bulunan Edirne Milletvekili Erdin Bircan'\u0131n beyin kanamas\u0131 ge\u00e7irerek ameliyata al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,CHP'de ola\u011fan\u00fcst\u00fc kurultay \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 kapsam\u0131nda I\u011fd\u0131r'da bulunan Edirne Milletvekili Erdin Bircan'\u0131n beyin kanamas\u0131 ge\u00e7irdi\u011fi ve ameliyata al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n\r\n,Genel Ba\u015fkan Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun Bircan'\u0131n sa\u011fl\u0131k durumu hakk\u0131nda bilgi ald\u0131\u011f\u0131 ve Grup Ba\u015fkanvekili Engin Altay'\u0131 I\u011fd\u0131r'a g\u00f6nderdi\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,\u0130\u015f adam\u0131 olan Erdin Bircan, 24 Eyl\u00fcl 1959'da Edirne Enez Hask\u00f6y'de do\u011fdu. \u00d6zel sekt\u00f6rde y\u00f6neticilik yapt\u0131. ,Trakyal\u0131 Y\u00f6neticiler ve \u0130\u015f Adamlar\u0131 Derne\u011fi Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revinde bulundu. ,Ke\u015fan Ticaret Sanayi Odas\u0131, \u0130stanbul Tekstil Konfeksiyon \u0130hracat\u00e7\u0131lar\u0131 Birli\u011fi, \u0130stanbul Ticaret Odas\u0131, \u0130stanbul Sanayi Odas\u0131, Atat\u00fcrk\u00e7\u00fc D\u00fc\u015f\u00fcnce Derne\u011fi ve Be\u015fikta\u015f Spor Kul\u00fcb\u00fc \u00fcyesidir. ,Bircan, evli ve 2 \u00e7ocuk babas\u0131d\u0131r.