CHP lideri Kılıçdaroğlu: Başörtüsü sorununu ben çözdüm

CHP lideri Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, AK Parti'nin iktidara geldikten sonra en \u00f6nemli icraatlar\u0131ndan biri olan ba\u015f\u00f6rt\u00fcs\u00fc sorununu \u00e7\u00f6zmesini sahiplendi.\r\n\r\n,CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 radyo program\u0131nda sorular\u0131 cevaplad\u0131.\r\n,\r\nKemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, "Ba\u015f\u00f6rt\u00fcs\u00fc konusunda ne demek istersiniz? Okullarda, kamuda ba\u015f\u00f6rt\u00fcl\u00fc ki\u015filer var. Ke\u015fke bu sorunu CHP\u00e7\u00f6zseydi." sorusuna \u00e7ok konu\u015fulacak bir cevap verdi.\r\n,Sorunu kendisinin \u00e7\u00f6zd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc iddia eden Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, Kral FM'de Gezegen Mehmet'in program\u0131nda, \u015fu ifadeleri kulland\u0131: ,"Ben \u00e7\u00f6zd\u00fcm. Yusuf Ziya \u00d6zcan Y\u00d6K Ba\u015fkan\u0131yd\u0131 sorun. \u00dcniversitede k\u0131zlar\u0131n ba\u015f\u00f6rt\u00fcs\u00fc m\u00fc sorulur? dedim. ,K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ba\u015f\u00f6rt\u00fcs\u00fc konusuna dair a\u00e7\u0131klamalar\u0131nda ayr\u0131ca geriye gitmenin olmayaca\u011f\u0131n\u0131, bir kad\u0131n\u0131n giyimiyle ku\u015fam\u0131yla u\u011fra\u015fman\u0131n 21. y\u00fczy\u0131lda insanl\u0131k d\u0131\u015f\u0131 bir \u015fey oldu\u011funu ifade etti.\r\n\r\n,"Neden ba\u015f\u00f6rt\u00fcs\u00fcyle u\u011fra\u015fanlar sizden gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor?" sorusuna ise CHP lideri, "Onu bilemiyorum ama benim rahmetli annem de ba\u015f\u00f6rt\u00fcs\u00fc \u00f6rterdi, ablam hala ba\u015f\u00f6rt\u00fcs\u00fc \u00f6rter. ,Muharrem Bey'in annesi de k\u0131z karde\u015fi de ba\u015f\u00f6rt\u00fcs\u00fc \u00f6rt\u00fcyor. ,Bu, siyasete malzeme edildi ve T\u00fcrkiye ba\u015f\u00f6rt\u00fcs\u00fc \u00fczerinden enerjisini kaybetti b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde. ,Bu bir taktikti, siyasete malzeme oldu. Bug\u00fcn siyasete malzeme olman\u0131n tamamen d\u0131\u015f\u0131nda art\u0131k." cevab\u0131n\u0131 verdi.,Biz, b\u00fct\u00fcn k\u0131zlar\u0131m\u0131z\u0131n okumas\u0131n\u0131 istiyoruz. Okumu\u015f gelmi\u015f, o ya\u015ftan sonra kime ne soracaks\u0131n? Sana ne k\u0131z\u0131n ba\u015f\u00f6rt\u00fcs\u00fcnden. Kendisinin yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamalar vard\u0131r, 'K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamalar \u00fczerine biz ba\u015f\u00f6rt\u00fcs\u00fc sorununu g\u00fcndemden \u00e7\u0131kard\u0131k.' diye. Say\u0131n Abdullah G\u00fcl'e de sorabilirler."\r\n\r\n