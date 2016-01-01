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Usta isim Ulvi Doğan yoğun bakımda (Ulvi Doğan Kimdir?)
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3 köy daha teröristlerden temizlendi
DÜNYA
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Üniversite kampüsündeki kazılar tarihe ışık tutacak
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Washington Post'tan Afrin analizi: YPG yenildi, ABD bir darbe daha yedi
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Afrin halkı yakaladıkları 3 YPG'li teröristi teslim etti
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Kırgız kadınının katil zanlısını yakalandı! Kan donduran ilk ifade...
GÜNDEM
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Cumhurbaşkanı’ndan erken seçim iddialarına cevap
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ABD'de silahlı saldırı
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FETÖ/PDY operasyonunda 23 asker gözaltında
SAĞLIK
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Türkiye'nin en büyük termal kenti kuruluyor
YAŞAM
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Mağaraya uyuşturucu baskını: 8 gözaltı
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Başbakan Yıldırım: TANAP projesi bu yıl tamamlanacak
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Isınmaya çıkmayan Caner'e, Beşiktaş ceza kesiyor
POLİTİKA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan Çiftlik Bank açıklaması
DÜNYA
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Irak'tan Türkiye'nin sınır güvenliği talebine olumlu yaklaşım
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Afrin'de üç köy daha teröristlerden temizlendi
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Bakan Albayrak açıkladı: En ucuz doğalgaz Türkiye'de
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Ramazan
CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan Çiftlik Bank açıklaması
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çiftlik Bank mağdurlarına müjdeli bir haber verdi.
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