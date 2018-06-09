CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iş adamıyla asgari ücret polemiği

Manisa'da i\u015f adamlar\u0131yla bulu\u015fan CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ile bir i\u015f adam\u0131 aras\u0131nda asgari \u00fccret tart\u0131\u015fmas\u0131 ya\u015fand\u0131.,\u0130\u015f adam\u0131n\u0131n CHP\u2019nin \u2018Asgari \u00fccret 2 bin 200 TL olacak\u2019 vaadinin i\u015fverene getirece\u011fi maliyetlerin hi\u00e7 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclmeden veya i\u015f adamlar\u0131na sorulmadan verilmesine tepki g\u00f6stermesine K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu cevap verirken araya partililerin girmesiyle ortam da gerildi.\r\n\r\n,Asgari \u00fccret 2 bin 200 TL olacak diyorsunuz. Bu rakam\u0131n yani 600 liral\u0131k art\u0131\u015f\u0131n i\u015fverene vergisiyle birlikte yans\u0131mas\u0131 bin TL olacak. Ne kadar\u0131n\u0131 siz kar\u015f\u0131layacaks\u0131n\u0131z? \u00dczerimize bir y\u00fck daha binecek."\r\n\r\n,K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun \u201cBir, vergi \u00f6demeyeceksiniz, \u00fccretlinin vergisini \u00f6demeyeceksiniz. Kurtuldunuz mu vergiden, bu te\u015fvik mi, te\u015fvik. Bir i\u015f\u00e7i i\u00e7in ne kadar vergi \u00f6deniyor, y\u00fczde 25, bunu \u00f6demeyeceksiniz. \u0130\u015f\u00e7iyle ilgili vergiyi siz \u00f6demeyeceksiniz. ,Vergisiz diyoruz ya, kemik diyoruz ya. Vergi \u00f6demeyeceksiniz. \u0130ki, s\u0131f\u0131r faizli kredi veriyor muyuz? Vergi ve prim borcu olmamak kayd\u0131yla bir y\u0131l s\u00fcreyle s\u0131f\u0131r faizli kredi veriyoruz. Daha ne istiyorsunuz?\u201d diye cevap vermesi partililer taraf\u0131ndan uzun s\u00fcre alk\u0131\u015fland\u0131. ,K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu program\u0131n\u0131 bitirip k\u00fcrs\u00fcden inece\u011fi s\u0131ras\u0131nda i\u015f adam\u0131 \u0130smail G\u00fcnhan\u2019\u0131n "Size bir soru sormak istiyorum demokrasi ad\u0131na, hep demokrasiden bahsediyorsunuz ya.