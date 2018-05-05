CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'ye ikinci müjde!

\u00d6nceki g\u00fcn CHP, cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 olarak Muharrem \u0130nce'yi a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.,Muharrem \u0130nce'nin adayl\u0131\u011f\u0131n\u0131 CHP'li bir\u00e7ok kesim olumlu kar\u015f\u0131lam\u0131\u015ft\u0131.,Aday m\u00fcjdesinin ard\u0131ndan \u0130nce, bir ba\u015fka haberle mutluluk ya\u015fad\u0131.,CHP'nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 olarak a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 Muharrem \u0130nce'nin ge\u00e7en y\u0131l evlenen o\u011flu Salih ve gelini \u0130dil bebek bekliyor.,CHP'nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 olarak a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 Muharrem \u0130nce 54 ya\u015f\u0131nda dede oluyor. ,Muharrem \u0130nce'nin ge\u00e7en y\u0131l evlenen o\u011flu Salih Arda \u0130nce ve \u0130dil G\u00f6knil I\u015f\u0131klar \u00e7iftinin bebek bekledi\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n\r\n,CHP'nin 24 Haziran'da yap\u0131lacak cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imi i\u00e7in d\u00fcn resmen aday g\u00f6sterdi\u011fi Muharrem \u0130nce ve ailesi mutlu bir haber daha ald\u0131.\r\n,Muharrem \u0130nce'nin o\u011flunun d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcnde elindeki kasketi, mendili sallayarak sergiledi\u011fi danslar \u00e7ok\u00e7a konu\u015fulmu\u015ftu.