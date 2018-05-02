CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığına bomba isim!

CHP'nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 i\u00e7in bir isim daha a\u00e7\u0131kland\u0131.,CHP, cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131n\u0131 4 May\u0131s cuma g\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klayaca\u011f\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu. ,CHP'nin adaylar\u0131 aras\u0131nda bug\u00fcne kadar Muharrem \u0130nce, Y\u0131lmaz B\u00fcy\u00fcker\u015fen, \u0130lhan Kesici gibi isimler \u00f6n plana \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131,Gazeteci \u00c7evikcan, CHP'nin 4 May\u0131s cuma g\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klayaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu\u011fu cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131yla ilgili \u00e7ok ilgin\u00e7 bir bilgi verdi.,CHP'nin adaylar\u0131 aras\u0131nda Y\u0131lmaz B\u00fcy\u00fcker\u015fen isminin \u00f6n plana \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,\u00c7evikcan, CHP'li Eski\u015fehir B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 B\u00fcy\u00fcker\u015fen'in, son g\u00fcnlerde odas\u0131n\u0131 toplad\u0131\u011f\u0131n\u0131, belediyedeki i\u015flerini kurdu\u011fu bir \u00f6zel ekibe devretti\u011fini ve kendisine \u00e7ekirdek bir kadro kurarak, cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imlerinde partisiyle birlikte izleyece\u011fi yolu belirlemeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 da s\u00f6yledi.,Serpil \u00c7evikcan Milliyet'teki bug\u00fcnk\u00fc yaz\u0131s\u0131nda B\u00fcy\u00fcker\u015fen'in aday g\u00f6sterilece\u011fine dair iki neden daha s\u0131ralad\u0131: "\u0130lki, B\u00fcy\u00fcker\u015fen\u2019in 2014\u2019te aday g\u00f6sterilece\u011fi s\u00f6ylenirken, CHP\u2019nin son dakikada MHP ile birlikte \u00e7at\u0131 aday olarak Ekmeleddin \u0130hsano\u011flu\u2019nu \u00e7\u0131karmas\u0131., \u0130kincisi, B\u00fcy\u00fcker\u015fen\u2019in, Eski\u015fehir\u2019de CHP\u2019den de y\u00fcksek oy alan, MHP\u2019lilerin de tercih etti\u011fi bir profil olmas\u0131.",Siyaset\u00e7i kimli\u011finin yan\u0131 s\u0131ra akademisyen ve sanat\u00e7\u0131 olan Y\u0131lmaz B\u00fcy\u00fcker\u015fen, 8 Kas\u0131m 1937 tarihinde Eski\u015fehir'de do\u011fdu.,Kanal D'nin kurucular\u0131ndan ve Anadolu \u00dcniversite'sinin eski rekt\u00f6r\u00fc Y\u0131lmaz B\u00fcy\u00fcker\u015fen, Anadolu \u00dcniversite'sinin eski rekt\u00f6r\u00fcd\u00fcr.\r\nAyhan \u015eahenk Vakf\u0131'nda y\u00f6netim kurulu \u00fcyesi olan Y\u0131lmaz B\u00fcy\u00fcker\u015fen, lise e\u011fitimini Eski\u015fehir Atat\u00fcrk Lisesi\u2019nde bitirdi.,Siyaset hayat\u0131na ise 1999 tarihinde at\u0131lan Y\u0131lmaz B\u00fcy\u00fcker\u015fen, 18 Nisan 1999 Se\u00e7imleri'nde Demokratik Sol Parti'den Eski\u015fehir Belediye Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in aday olmu\u015f ve oylar\u0131n %44'\u00fcn\u00fc alarak Eski\u015fehir B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 se\u00e7ilmi\u015ftir. 28 Mart 2004 yerel se\u00e7imlerinde yine ayn\u0131 partiden aday olan B\u00fcy\u00fcker\u015fen, oylar\u0131n\u0131 %45'e \u00e7\u0131kararak ayn\u0131 g\u00f6reve tekrar se\u00e7ildi.\r\n\r\n2009 yerel se\u00e7imlerinde DSP'den tekrar aday olarak %50 \u00fczeri oy ile yeniden b\u00fcy\u00fck\u015fehir belediye ba\u015fkan\u0131 se\u00e7ildi ve 2011 y\u0131l\u0131nda partisinden istifa ederek CHP'ye kat\u0131ld\u0131. 2014 y\u0131l\u0131nda yap\u0131lan yerel se\u00e7imlerde CHP'nin aday\u0131 olarak se\u00e7imlere kat\u0131lan B\u00fcy\u00fcker\u015fen, %45 oy alarak 4. kez ayn\u0131 g\u00f6reve se\u00e7ildi.,Eski\u015fehir B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 unvan\u0131yla, bug\u00fcn pek \u00e7o\u011fu T\u00fcrkiye\u2019nin di\u011fer kentlerine \u00f6rnek proje olarak g\u00f6sterilen, b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7ekli projeler haz\u0131rlam\u0131\u015f ve Eski\u015fehir'de uygulam\u0131\u015ft\u0131r.,Sanata olan b\u00fcy\u00fck ilgisi ve bu alandaki kabiliyetiyle tan\u0131nan Y\u0131lmaz B\u00fcy\u00fcker\u015fen, Kendi ad\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yan T\u00fcrkiye'nin ilk balmumu heykel m\u00fczesini 19 May\u0131s 2013 tarihinde a\u00e7m\u0131\u015ft\u0131r.,1962 tarihinde, Eski\u015fehir \u0130ktisadi ve Ticari \u0130limler Akademisi'nin ilk mezunlar\u0131ndan olmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan tarihler 1972\u2019yi g\u00f6sterdi\u011finde, mezun oldu\u011fu bu akademinin ba\u015fkanl\u0131k g\u00f6revine lay\u0131k g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\nDoktora e\u011fitimini ise 1966 tarihinde bitirdikten sonra s\u0131ras\u0131yla, 1968 y\u0131l\u0131nda do\u00e7ent 1973 y\u0131l\u0131nda profes\u00f6r oldu.\r\nD\u00fcnyada tek olan a\u00e7\u0131k \u00f6\u011fretim fak\u00fcltesinin kurulmas\u0131na da \u00f6nc\u00fcl\u00fck eden Y\u0131lmaz B\u00fcy\u00fcker\u015fen, evli, iki \u00e7ocuk ve iki torun sahibidir.\r\n\r\n