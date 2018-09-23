CHP’nin gündemi ittifak hadisesi

Sel\u00e7uk B\u00f6ke ANKARA- Yerel se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na h\u0131z veren ana muhalefet partisi \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki hafta kampa giriyor. Bolu\u2019da \u00fc\u00e7 g\u00fcn s\u00fcrecek kampta yerel se\u00e7im haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131n de\u011ferlendirilerek yerel se\u00e7imlere d\u00f6n\u00fck \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n ba\u015flat\u0131lmas\u0131 planlan\u0131yor. ,\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki ay adayl\u0131\u011f\u0131 netle\u015fen ki\u015filerin a\u00e7\u0131klanmas\u0131 beklenirken, CHP\u2019nin aday profilinde belirleyici olacak kriterin \u2018\u015fehircilikten anlayan ve her kesimden oy olabilecek\u2019 ki\u015filer oldu\u011fu ifade ediliyor. 27-30 Eyl\u00fcl tarihleri aras\u0131nda kampa girecek CHP, ilk g\u00fcn Bolu Abant\u2019ta \u00e7al\u0131\u015fma ve de\u011ferlendirme toplant\u0131s\u0131 d\u00fczenleyecek.,Yakla\u015fan se\u00e7imler \u00f6ncesi \u201cyerelde ittifak\u201d tart\u0131\u015fmalar\u0131 siyasetin g\u00fcndemini me\u015fgul ederken, CHP kulislerinde de ittifak konu\u015fuluyor. \r\n\r\n\r\n,Kampta se\u00e7im b\u00f6lgesinde anket, \u00f6n se\u00e7im, e\u011filim yoklamas\u0131 gibi y\u00f6ntemlerle adaylar\u0131n belirlenmesi konusunda da de\u011ferlendirmelerin yap\u0131laca\u011f\u0131 belirtiliyor.