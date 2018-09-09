CHP’nin gündeminde İYİ Parti ile ittifak var

Yerel se\u00e7imler \u00f6ncesi \u201cittifak\u201d tart\u0131\u015fmalar\u0131 artarken hem mevcut belediyelerini korumak hem de yeni b\u00fcy\u00fck\u015fehirler kazanmak isteyen CHP\u2019de ise kulislerde hareketlilik ya\u015fan\u0131yor. ,Se\u00e7im strateji belgesi haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren CHP, 1398 se\u00e7im b\u00f6lgesini de tek tek masaya yat\u0131r\u0131yor. ,AK Parti ve MHP ittifak\u0131nda CHP\u2019nin 8 ila 10 belediyeyi kaybedebilece\u011fi tespiti yap\u0131l\u0131rken \u0130Y\u0130 Parti ile ittifak yap\u0131lmas\u0131 durumunda bu belediyelerin \u00f6nemli b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn partide kalabilece\u011fi tahmin ediliyor. ,Hedefine \u00f6ncelikli olarak Ankara ve \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyelerini koyan CHP\u2019de, bu iki il i\u00e7in \u00e7ok say\u0131da aday aday\u0131 konu\u015fuluyor.,\r\nCHP\u2019de \u0130stanbul adayl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ismi ge\u00e7enler aras\u0131nda Genel Sekreter Akif Hamza\u00e7ebi, Grup Ba\u015fkanvekili Engin Altay, \u0130stanbul Milletvekilleri Aykut Erdo\u011fdu, G\u00fcrsel Tekin ve Mahmut Tanal yer al\u0131yor. TBMM Ba\u015fkanvekili Levent G\u00f6k, eski \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Adnan Keskin, Yenimahalle Belediye Ba\u015fkan\u0131 Fethi Ya\u015far, Ankara i\u00e7in konu\u015fulan isimler aras\u0131nda. \u0130zmir i\u00e7in ise Seferihisar Belediye Ba\u015fkan\u0131 Tun\u00e7 Soyer, \u0130zmir Milletvekili Kamil Okyay S\u0131nd\u0131r, eski Kar\u015f\u0131yaka Belediye Ba\u015fkan\u0131 Cevat Durak\u2019\u0131n isimleri parti kulislerinde konu\u015fuluyor.