CHP’nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

Merakla bekleniyordu! CHP\u2019nin Meclis Ba\u015fkan\u0131 aday\u0131 belli oldu.,.,CHP\u2019nin Meclis Ba\u015fkan\u0131 aday\u0131n\u0131n Genel Ba\u015fkan Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019nun Ba\u015fdan\u0131\u015fman\u0131, \u0130stanbul Milletvekili Erdo\u011fan Toprak oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.,\u0130stanbul Milletvekili Erdo\u011fan Toprak, yar\u0131n 11.00\u2019de CHP Grup Ba\u015fkanvekilleri ile birlikte TBMM Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131\u2019na adayl\u0131k ba\u015fvurusunu yapacak.,Kaynak: Milliyet