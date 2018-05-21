CHP'nin milletvekili listesi için Abdullah Gül iddiası

24 Haziran'da yap\u0131lacak erken se\u00e7imler i\u00e7in CHP'de liste d\u0131\u015f\u0131 kalan Trabzon milletvekili Haluk Pek\u015fen, \u00e7ok \u00e7arp\u0131c\u0131 bir iddia ortaya att\u0131.,Haluk Pek\u015fen, Abdullah G\u00fcl\u2019\u00fcn CHP\u2019nin de i\u00e7inde oldu\u011fu ittifak\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 olarak ad\u0131n\u0131n \u00f6ne \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 tarihlerde, kendisinin buna \u015fiddetle kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n\r\n,\u201cG\u00fcl\u2019\u00fcn ad\u0131 ilk ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131nda kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131kanlardan biri de bendim. Bana \u00fc\u00e7 ay \u00f6nce, \u2018G\u00fcl\u2019\u00fcn adayl\u0131\u011f\u0131na kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131kma, milletvekilli\u011finden olursun\u2019 uyar\u0131s\u0131 geldi. ,Ald\u0131rmad\u0131m. Kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131m televizyon programlar\u0131nda kar\u015f\u0131 oldu\u011fumu s\u00f6ylemeye devam ettim. En son bir ay \u00f6nce bir uyar\u0131 daha oldu. Ancak ben \u0131srarla kar\u015f\u0131 oldu\u011fumu kamuoyu \u00f6n\u00fcnde s\u00f6ylemeye devam ettim. G\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm tablo \u015fu. Benimle birlikte, G\u00fcl\u2019\u00fcn Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 adayl\u0131\u011f\u0131na itiraz eden kim varsa liste d\u0131\u015f\u0131 kalm\u0131\u015ft\u0131r.\u201d\r\n\r\n,S\u00f6zc\u00fc'ye verdi\u011fi deme\u00e7te vekil oldu\u011fu d\u00f6nemde verdi\u011fi m\u00fccadele a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u201ci\u00e7inin rahat\u201d oldu\u011funu s\u00f6yleyen Pek\u015fen, \u201cMilletvekili olarak toplum vicdan\u0131nda g\u00f6revimi yapt\u0131\u011f\u0131ma inan\u0131yorum. T\u00fcrkiye\u2019nin gelece\u011fi, benim vekilli\u011fimden daha \u00f6nemli. Siyasete devam edece\u011fim. Ne \u00fclkemizi, ne partimizi b\u0131rak\u0131r\u0131z\u201d dedi.