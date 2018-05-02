CHP seçim vaadini açıkladı

CHP se\u00e7im vaadini a\u00e7\u0131klad\u0131 \u0130\u015fte detaylar...,CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun haz\u0131rlanmas\u0131 talimat\u0131n\u0131 verdi\u011fi se\u00e7im bildirgesinde ekonomiye dair vaatler bulunuyor.\r\n\r\n,T\u00fcm ta\u015feron i\u015f\u00e7ilerin kadrolu yap\u0131lmas\u0131 vaadi de se\u00e7im bildirgesinde yerini alacak. CHP, kamuda \u00e7al\u0131\u015fan ta\u015feronlara kadro vaat edecek.,Kesin rakam netle\u015fmemekle birlikte asgari \u00fccretin net olarak 2 bin 200 liraya \u00e7\u0131kar\u0131laca\u011f\u0131 vaadiyle se\u00e7menin kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kmas\u0131 bekleniyor. CHP, asgari \u00fccretin, her y\u0131l, enflasyon fark\u0131 ve ekonomik iyile\u015fme ba\u011fl\u0131 olarak art\u0131r\u0131laca\u011f\u0131 s\u00f6z\u00fcn\u00fc de verecek.,Aile sigortas\u0131 uygulamas\u0131yla mevcut sosyal yard\u0131mlar\u0131 iki kat\u0131na \u00e7\u0131karmay\u0131 planlayan CHP'nin, aile sigortas\u0131 kapsam\u0131nda hi\u00e7bir hanenin gelirinin bin lirsan\u0131n alt\u0131na d\u00fc\u015fmeyece\u011fi vaadinde bulunaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,Ge\u00e7ici tar\u0131m i\u015f\u00e7ilerinin sosyal g\u00fcvenli\u011fi devlet taraf\u0131ndan sa\u011flanacak. \u00c7ift\u00e7i mazotu 2.50 TL'ye sat\u0131n alacak. Orman k\u00f6yl\u00fclerinin Genel Sa\u011fl\u0131k Sigortas\u0131 primleri kar\u015f\u0131lanacak.,Maddi s\u0131k\u0131nt\u0131da olan \u00fcniversite \u00f6\u011frencilerine kar\u015f\u0131l\u0131ks\u0131z e\u011fitim bursu verilecek. \u0130htiyac\u0131 olan t\u00fcm gen\u00e7lere, \u00fccretsiz yurt ve ula\u015f\u0131m imkan\u0131 sa\u011flanacak.,Emekliler, ramazan ve kurban bayramlar\u0131nda birer maa\u015f ikramiye alacak. Emeklilerden muayene ve ila\u00e7 kat\u0131l\u0131m pay\u0131 al\u0131nmayacak. Emekliler aras\u0131ndaki e\u015fitsizli\u011fi giderecek \u0130ntibak Yasas\u0131 derhal \u00e7\u0131kar\u0131lacak.\r\n \r\nKRED\u0130 FA\u0130ZLER\u0130 M\u00dcJDES\u0130 - Kredi kart\u0131 ve t\u00fcketici kredisi bor\u00e7lar\u0131nda faizlerin y\u00fczde 80'inin silinmesine d\u00f6n\u00fck d\u00fczenleme yap\u0131lacak. (Habert\u00fcrk)