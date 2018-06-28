CHP Sözcüsü Tezcan'dan istifa açıklaması

CHP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc B\u00fclent Tezcan, parti genel merkezinde ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda, Parti Meclisi (PM) toplant\u0131s\u0131n\u0131n devam etti\u011fini, \u00fcyelerin se\u00e7imle ilgili d\u00fc\u015f\u00fcncelerini a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Bu toplant\u0131n\u0131n, esasl\u0131 bir se\u00e7im sonucu de\u011ferlendirme toplant\u0131s\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Tezcan, kurduklar\u0131 teknik heyetlerin se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131yla ilgili bir rapor haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131n\u0131, bu tamamland\u0131\u011f\u0131nda PM \u00fcyelerine g\u00f6nderilerek tekrar bir de\u011ferlendirme yapacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,"PM \u00dcyesi Erdal Aks\u00fcnger, B\u00fclent Tezcan 'Se\u00e7im ikinci tura kald\u0131' dedi. 'Ben de sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir veri transferi yap\u0131labiliyor dedim. \r\n\r\n,"Kurultay \u00e7a\u011fr\u0131lar\u0131yla ilgili PM'de bir \u015fey konu\u015fuldu mu?" sorusunu da Tezcan, "G\u00fcndemimizde istifa ya da kurultay yoktur. ,Bu \u00e7er\u00e7evede \u00f6n\u00fcm\u00fczde iki b\u00fcy\u00fck se\u00e7im vard\u0131r, bir yerel se\u00e7imler bir de ondan sonraki genel se\u00e7im. ,Parti b\u00fct\u00fcn haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131n\u0131 buna g\u00f6re yapmak ve y\u00fcr\u00fctmekle y\u00fck\u00fcml\u00fcd\u00fcr" dedi.,,Sonra oradaki arkada\u015flarla konu\u015ftu\u011fumda b\u00fct\u00fcn verilerin, YSK ve AA verilerini verdi\u011fini s\u00f6ylediler' dedi. Bu kapsamda neler s\u00f6yleyeceksiniz?" sorusu \u00fczerine Tezcan, "Biz b\u00fct\u00fcn a\u00e7\u0131klamalar\u0131m\u0131zda CHP m\u00fc\u015fahitlerinin ve sand\u0131k kurulu \u00fcyelerinin g\u00f6nderdi\u011fi \u0131slak imzal\u0131 tutanaklarla, kendi sistemimizde g\u00fcvenilir olan verilere dayanarak a\u00e7\u0131klama yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 ifade ettik., O a\u00e7\u0131klamalara dayal\u0131 b\u00fct\u00fcn gece kamuoyunu bilgilendirdik" cevab\u0131n\u0131 verdi.