CHP ünlü isme teklif götürecek

Hat\u0131rlanaca\u011f\u0131 \u00fczere Meltem Cumbul, Uluslararas\u0131 Adana Film Festivali'nde y\u00f6netmen Semih Kaplano\u011flu'nun elini s\u0131kmam\u0131\u015f ve bu nedenle b\u00fcy\u00fck tepki \u00e7ekmi\u015fti.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan da Meltem Cumbul'a sert s\u00f6zlerle y\u00fcklenmi\u015f ve ifadelere yer vermi\u015fti:, "Elbette zaman zaman haddini bilmeyen, kaliteyi hazmedemeyen, nezaket fukaras\u0131 \u015fah\u0131slar da \u00e7\u0131kabiliyor. ,Bunlara verilecek en g\u00fczel cevap sevgiyi korumak, i\u015fini en g\u00fczel, en kaliteli \u015fekilde yapmaya devam etmektir.",24 Haziran se\u00e7imleri i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na tam gaz devam eden Cumhuriyet HalK Partisi'nde milletvekilli\u011fi adayl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ince elenip s\u0131k dokunuyor.\r\n\r\n,Milletvekilli\u011fi adayl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in sol g\u00f6r\u00fc\u015fleriyle tan\u0131nan isimlere \u00f6ncelik verecek CHP'de Prof. Dr. \u0130brahim Kabo\u011flu, Murat Sevin\u00e7, gazeteci Ahmet \u015e\u0131k, sanat\u00e7\u0131lar Levent \u00dcz\u00fcmc\u00fc ve Meltem Cumbul gibi isimlerin \u00fczerinde duruluyor.,Hala cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 bulamayan CHP milletvekilli\u011fi adayl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in \u00fcnl\u00fc isme teklif g\u00f6t\u00fcrecek\r\n