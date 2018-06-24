CHP ve İnce'den skandal algı operasyonu

\u0130nce a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, "Anadolu Ajans\u0131 manip\u00fclasyon yap\u0131yor, Erdo\u011fan\u2019\u0131n y\u00fcksek oy ald\u0131\u011f\u0131 yerlerin sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 \u00f6ncelikli veriyor. Sand\u0131k g\u00f6revlilerimize sesleniyorum moralinizi bozup asla sand\u0131klar\u0131 terk etmeyin" ifadelerine yer verdi.\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 ve milletvekili se\u00e7imleri oy sand\u0131klar\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131yla ilk oy sonu\u00e7lar\u0131 gelmeye ba\u015flad\u0131.\r\n,Se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131 yava\u015f yava\u015f belli olurken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'den skandal bir hamle geldi. \r\n,Ekran ba\u015f\u0131na ge\u00e7en CHP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 B\u00fclent Tezcan, Anadolu Ajans\u0131'na sald\u0131rarak alg\u0131 operasyonu olu\u015fturmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.\r\n,\u0130lk verilere g\u00f6re Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ve Cumhur \u0130ttifak\u0131 se\u00e7imi \u00f6nde g\u00f6t\u00fcr\u00fcyor.\r\n,\u00d6te yandan Muharrem \u0130nce'nin oy kulland\u0131\u011f\u0131 sand\u0131kta Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n birinci \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 bildirildi.,CHP'nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Muharrem \u0130nce ise sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamayla bu operasyona destek verdi.,Yalova'da \u0130nce'nin oy kulland\u0131\u011f\u0131 sand\u0131ktan Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'a 167, \u0130nce'ye 144, Meral Ak\u015fener'e 23, Selahattin Demirta\u015f'a 4 ve Do\u011fu Perin\u00e7ek'e 1 oy \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n