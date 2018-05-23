CHP ve İyi Parti'de istifa depremi!

Di\u011fer yandan CHP \u0130l Y\u00f6netimi, istifalara y\u00f6nelik a\u00e7\u0131klama yapmayacaklar\u0131n\u0131 belirtti. CHP ve \u0130Y\u0130 Parti \u0130l Y\u00f6netimleri d\u00fc\u015ferken, yeni y\u00f6netimlerin parti genel merkezleri taraf\u0131ndan atanmas\u0131 bekleniyor.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve milletvekilli\u011fi se\u00e7imleri \u00f6ncesinde partilerinden istifa etti.\r\n,\u0130Y\u0130 Parti\u2019den istifa eden Y\u00f6netim Kurulu \u00fcyeleri ad\u0131na a\u00e7\u0131klama yapan Kurucu Y\u00f6netim Kurulu \u00dcyesi Ertu\u011frul \u00c7i\u00e7ek \u015fu a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.,"Bizler \u0130Y\u0130 Parti D\u00fczce \u0130l Te\u015fkilat\u0131 kurucu \u00fcyeleri olarak \u00fclkemizin i\u00e7inde bulundu\u011fu durumdan \u00e7\u0131k\u0131\u015f yolu olarak g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz \u0130Y\u0130 Partimiz, parti program\u0131m\u0131zdaki ilkelerimiz olan, a\u00e7\u0131k, d\u00fcr\u00fcst, hesap verebilir olmak... ,\u00e7o\u011fulcu kat\u0131l\u0131mc\u0131, kapsay\u0131c\u0131 pozitif siyaset yapmak, ele\u015ftiriye a\u00e7\u0131k ve \u00f6zg\u00fcr d\u00fc\u015f\u00fcnceli olmak, siyaseti de\u011ferler \u00fczerinden \u00fcretmek ve yapmak farkl\u0131l\u0131klara sayg\u0131l\u0131 olmak ilkelerini yerine getirebilmek i\u00e7in yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00e7abalar\u0131n bo\u015funa oldu\u011funu \u00fcz\u00fclerek g\u00f6rmekteyiz. ,Bu ba\u011flamda Te\u015fkilat\u0131m\u0131z\u0131n kurucu \u0130l Ba\u015fkan\u0131 ve Milletvekili Aday\u0131 Ercan Kat\u0131rc\u0131o\u011flu\u2019nun bug\u00fcne kadar y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc siyasetin, geli\u015ftirdi\u011fi s\u00f6ylemlerin, veremeyece\u011fi hesaplar\u0131n sonunun gelmeyece\u011fini, D\u00fczcemize hizmet etme kapasitesinin yetersiz oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fczden dolay\u0131 D\u00fczce \u0130Y\u0130 Parti Y\u00f6netim Kurulu\u2019nda bulunan g\u00f6revlerimizden istifa ediyoruz" dedi.,D\u00fczce\u2019de CHP ve \u0130Y\u0130 Parti\u2019nin D\u00fczce \u0130l Te\u015fkilatlar\u0131 24 Haziran 2018 tarihinde yap\u0131lacak olan Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve milletvekilli\u011fi se\u00e7imleri \u00f6ncesinde partilerinden istifa etti.\r\n