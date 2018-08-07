CHP ve İYİ Parti koltuk kavgasına gömüldü

\u0130Y\u0130 Parti kurucu \u00fcyeleri Yusuf Hala\u00e7o\u011flu, \u00d6zcan Yeni\u00e7eri ve Nevzat Bor, bir otelde d\u00fczenledikleri bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda partilerinden ve g\u00f6revlerinden istifa ettiklerini a\u00e7\u0131klad\u0131.,Halen kurultay karma\u015fas\u0131 ya\u015fayan ve Meral Ak\u015fener\u2019in halen geri d\u00f6nmedi\u011fi \u0130Y\u0130 Parti\u2019de de i\u015fler iyice kar\u0131\u015ft\u0131.,Yusuf Hala\u00e7o\u011flu, Ak\u015fener\u2019in partisinin gerisinde oy ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u201cDolay\u0131s\u0131yla biz istifan\u0131z\u0131, kongreye gitmenizi ve aday olmaman\u0131z\u0131 onayl\u0131yoruz. Bu do\u011fru bir \u015feydi. Karde\u015fim, parti 9,96 oy alm\u0131\u015f, sen alm\u0131\u015fs\u0131n 7,26. Art\u0131k partiyi bir yere g\u00f6t\u00fcrmen m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil.\u201d dedi.,\r\n\u201c\u0130stifa s\u00fcrecinin dan\u0131\u015f\u0131kl\u0131 d\u00f6v\u00fc\u015f oldu\u011fu ifade ediliyor. Sizce de b\u00f6yle mi?\u201d sorusuna Hala\u00e7o\u011flu, \u201cE\u011fer Genel Ba\u015fkan istifas\u0131nda ve aday olmama konusunda samimi olsayd\u0131, delegeler taraf\u0131ndan aday g\u00f6sterilmesi s\u00f6z konusu oldu\u011funda \u2018Ben b\u00f6yle bir \u015feyi kabul etmiyorum\u2019 diyerek hepsini reddedebilirdi ama \u00f6yle bir yol denemiyor\u201d cevab\u0131n\u0131 verdi.\r\nHala\u00e7o\u011flu, se\u00e7imde ya\u015fanan ba\u015far\u0131s\u0131zl\u0131\u011f\u0131n milletvekili listelerinin haz\u0131rlanmas\u0131ndan kaynakland\u0131\u011f\u0131n\u0131 ileri s\u00fcrerek, \u015f\u00f6yle devam etti: \u201cYanl\u0131\u015flar yap\u0131ld\u0131. Ard\u0131ndan Divan\u2019da yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z toplant\u0131larda sadece Temel Karamollao\u011flu ve Demokrat Parti ile ittifak kurmay\u0131 arzu etti\u011fini s\u00f6yleyen Genel Ba\u015fkan, 2 g\u00fcn sonra hi\u00e7 haberimiz olmadan ittifaka girdi\u011fini s\u00f6yledi. Burada CHP\u2019ye vefas\u0131zl\u0131k yapm\u0131yoruz. 15 milletvekiliyle asl\u0131nda demokrasinin \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 konusunda son derece g\u00fczel bir tav\u0131r g\u00f6sterdi ama bu tav\u0131r siyaseten bakt\u0131\u011f\u0131n\u0131z zaman i\u015f birli\u011fi yapman\u0131z halinde AKP\u2019den gelecek oylar\u0131 ka\u00e7\u0131rd\u0131.,\r\n\u201cMHP\u2019ye geri d\u00f6n\u00fc\u015f olabilir mi?\u201d sorusuna Hala\u00e7o\u011flu, \u201cHay\u0131r, asla. \u00d6yle bir \u015fey s\u00f6z konusu de\u011fil\u201d kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 verdi.\r\n\u201c\u0130stifa karar\u0131n\u0131zla ilgili Ak\u015fener\u2019le g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcn\u00fcz m\u00fc?\u201d sorusuna Hala\u00e7o\u011flu, \u201cHay\u0131r, hi\u00e7 haberi yok. Hi\u00e7bir g\u00f6r\u00fc\u015fme yapmad\u0131k\u201d dedi.,24 Haziran se\u00e7imlerinde hezimete u\u011frayan muhalefet partilerinde kriz derinle\u015fiyor., Ola\u011fan\u00fcst\u00fc Kurultay i\u00e7in imza toplayan Muharrem \u0130nce yanl\u0131lar\u0131 hedeflerine ula\u015famad\u0131. D\u00fcn saat 17.00 itibar\u0131yla imza s\u00fcresinin son buldu\u011fu CHP\u2019de bir kurultay hayali daha suya d\u00fc\u015ft\u00fc. Genel Merkezi taraf\u0131ndan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, delege say\u0131s\u0131n\u0131n 1242 oldu\u011fu hat\u0131rlat\u0131l\u0131p \u015fu ifadeler kullan\u0131ld\u0131: Kurultay i\u00e7in gerekli olan salt \u00e7o\u011funluk 622\u2019dir. ,Noter onayl\u0131 imzalar ile yap\u0131lan ba\u015fvurular\u0131n incelenmesi sonucunda ge\u00e7erli ba\u015fvuru say\u0131s\u0131n\u0131n 569 oldu\u011fu anla\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. T\u00fcz\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcze g\u00f6re 15 g\u00fcnl\u00fck imza toplama s\u00fcresi i\u00e7erisinde 31 delegenin noter onay\u0131yla imzalar\u0131n\u0131 geri \u00e7ekti\u011fi g\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fcr.,Kurultay talepleri reddedilen CHP\u2019li delegeler, d\u00fcn Genel Merkez \u00f6n\u00fcnde a\u00e7l\u0131k grevine ba\u015flad\u0131. \u201cYa\u015famay\u0131 ya\u015fatmay\u0131 \u00e7ok seviyorum ama \u00e7aresizim. Ya \u00f6lece\u011fim ya da kurultay\u0131 g\u00f6rece\u011fim. Karar sizin, a\u00e7l\u0131k grevindeyim.\u201d yaz\u0131l\u0131 k\u00e2\u011f\u0131tlarla greve ba\u015flayan CHP\u2019li delegeler sadece su ve sigara i\u00e7iyor.,Bitlis Kurultay Delegesi Veysi Uyan\u0131k, \u201cCHP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Muharrem Erkek ilk g\u00fcn dedi ki \u2018604\u2019\u00fc getirin, hemen ola\u011fan\u00fcst\u00fc kurultay\u0131 toplayal\u0131m\u2019. Velev ki bizim 15 imzam\u0131z eksik. \u0130Y\u0130 Parti\u2019ye grup kurmalar\u0131 i\u00e7in 15 milletvekili veren Say\u0131n Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z e\u011fer burada 3, 5, 10 delege hesab\u0131 yap\u0131yorsa, takdiri kamuoyuna ve bu partiye g\u00f6n\u00fcl veren yolda\u015flar\u0131m\u0131za b\u0131rak\u0131yoruz\u201d dedi.,Beyin kanamas\u0131 ge\u00e7iren CHP\u2019li Polat \u015earo\u011flu\u2019nu ziyaret eden K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, hastanede \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131nda kameralar kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7ti. ,Kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 9 se\u00e7imde de hezimeti ya\u015fayan K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ise b\u00fct\u00fcn bu ya\u015fananlara kulaklar\u0131n\u0131 t\u0131kam\u0131\u015f vaziyette... Kurultay\u0131 ba\u015f\u0131ndan bu yana g\u00fcndemine almayan CHP lideri, d\u00fcn de a\u00e7\u0131klama yapmad\u0131.\r\n,K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, muhabirlerin kurultay s\u00fcrecine ili\u015fkin sorular\u0131na hi\u00e7bir cevap vermedi ve arac\u0131na binerek hastaneden ayr\u0131ld\u0131.\r\n