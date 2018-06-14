CHP'ye soğuk duş! 100 bin imza sorusuna bomba cevap

Cumhurba\u015fkan\u0131 Aday\u0131 Perin\u00e7ek, CHP'lilerin cumhurba\u015fkan\u0131 adayl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in kendisine 100 bin imza toplanmas\u0131na yard\u0131m etti\u011fi y\u00f6n\u00fcndeki s\u00f6ylemlere cevap verdi. ,Youtube'da yay\u0131nlanan bir programda konu\u015fan Vatan Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 ve Cumhurba\u015fkan\u0131 Aday\u0131 Do\u011fu Perin\u00e7ek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) se\u00e7meninin cumhurba\u015fkan\u0131 adayl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in kendisine 100 bin imza toplanmas\u0131nda yard\u0131m etti\u011fi y\u00f6n\u00fcndeki s\u00f6ylemlerle ilgili konu\u015ftu. ,CHP'li olup adayl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in imza veren vatanda\u015flara te\u015fekk\u00fcr eden Perin\u00e7ek, ikinci tura kal\u0131nmas\u0131 halinde CHP'nin aday\u0131 Muharrem \u0130nce'ye destek vermeyece\u011fini ifade etti. ,Perin\u00e7ek bunun nedenini de \u015fu s\u00f6zlerle a\u00e7\u0131klad\u0131: ,"\u0130mza verenlere te\u015fekk\u00fcr ederiz. Ama o imzay\u0131 verdiler diye ben PKK'n\u0131n h\u00fck\u00fbmete al\u0131nmas\u0131n\u0131 m\u0131 destekleyeyim?","Onlar milliyet\u00e7i, devrimci, halk\u00e7\u0131 olduklar\u0131 i\u00e7in do\u011fru bir \u015fey yapt\u0131lar. Fakat bunun i\u00e7in benim PKK'y\u0131 desteklemem ve evet dememi bekliyorlarsa yan\u0131l\u0131yorlar."