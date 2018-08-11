Çiçek bamyasına ‘çeyrek altın’ diyorlar

\u00d6zt\u00fcrk, besin de\u011feri y\u00fcksek olmas\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra \u00e7i\u00e7e\u011finin de alternatif t\u0131pta kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bamyan\u0131n en fazla toplu yemek ve d\u00fc\u011f\u00fcnlerde kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Konya\u2019ya g\u00f6nderildi\u011fini anlatt\u0131.\r\n\r\n,Alt\u0131ndan daha de\u011ferli, parasal de\u011ferini kaybetmiyor!,Amasya'n\u0131n Ta\u015fova'da Nisan ay\u0131nda ekilip Haziran ay\u0131ndan itibaren sabah erken saatlerde \u00e7i\u00e7e\u011fiyle birlikte toplanmaya ba\u015flanan minik bamyalar i\u011fne yard\u0131m\u0131yla tek tek ipe dizilerek kurumaya b\u0131rak\u0131l\u0131yor. r.\r\n\r\n,Ge\u00e7mi\u015f y\u0131llarda fiyat\u0131 alt\u0131n fiyatlar\u0131yla yar\u0131\u015fan ve bu y\u0131l da co\u011frafi i\u015faret alan \u00e7i\u00e7ek bamyas\u0131n\u0131n kurumu\u015f halinin kilosu 130 liraya kadar sat\u0131labiliyor.,Bunu yapan ya\u015fad\u0131! ,Ta\u015fova Belediye Ba\u015fkan\u0131 Bayram \u00d6zt\u00fcrk, bamyan\u0131n \u00e7i\u00e7e\u011finin renginin sar\u0131 olmas\u0131 ve istenilen an paraya \u00e7evrilmesinden dolay\u0131 \u00e7eyrek alt\u0131na benzetildi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,\u2018\u00c7eyrek alt\u0131n\u2019 ifadesinin bilin\u00e7li kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Ba\u015fkan \u00d6zt\u00fcrk, "Kuru t\u00fcketilen bir \u00fcr\u00fcn olmas\u0131 dolay\u0131s\u0131yla y\u0131llarca uygun ortamlarda korunabilmekte, k\u00f6yl\u00fcn\u00fcn de her zaman \u00e7eyrek alt\u0131n gibi istedi\u011fi an paraya \u00e7evirebilece\u011fi de\u011ferdedir" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Bamya \u00fcretiminin yo\u011fun oldu\u011fu k\u00f6ylerin ba\u015f\u0131nda gelen \u00c7aydibi k\u00f6y\u00fcnden Muharrem Hanc\u0131 da, "Bamyam\u0131z ne zaman sat\u0131lsa al\u0131c\u0131s\u0131 vard\u0131r. Mesela ak\u015famlar\u0131 kuyumcu kapal\u0131 olur. Ama bamyay\u0131 herkes al\u0131r. Sat\u0131c\u0131ya ak\u015fam saat 10\u2019da da olsa verirsin. paran\u0131 al\u0131rs\u0131n. Ama kuyumcuyu bulamazs\u0131n. Yani k\u00f6yl\u00fc i\u00e7in bamya alt\u0131ndan daha k\u0131ymetlidir" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n