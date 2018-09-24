Çift başlı yılan ortaya çıktı!

Y\u0131lan\u0131n anatomisini inceleyen uzmanlar, iki ba\u015f\u0131n da zehirli \u0131s\u0131r\u0131k kapasitesine sahip oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Do\u011fada son derece nadir olarak g\u00f6r\u00fclen iki ba\u015fl\u0131 zehirli y\u0131lan, Amerika Birle\u015fik Devletleri'nin Virginia eyaletinde bir evin arka bah\u00e7esinde ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n, Bir evin arka bah\u00e7esinde bulunan y\u0131lan, koruma alt\u0131na al\u0131nd\u0131.,Bak\u0131rba\u015f t\u00fcr\u00fc y\u0131lan\u0131n anatomisini inceleyen uzmanlar, iki ba\u015f\u0131n da zehirli \u0131s\u0131r\u0131k kapasitesine sahip oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,Virgina Yaban Hayat\u0131 Merkezindeki uzmanlar, y\u0131lan\u0131n bask\u0131n olan ba\u015f\u0131n\u0131n soldaki oldu\u011funu da belirtiyor.\r\n\r\n,Richmond kentinde bulunan \u00e7ift ba\u015fl\u0131 y\u0131lan, do\u011fada hayatta kalmas\u0131 \u00e7ok g\u00fc\u00e7 oldu\u011fu i\u00e7in koruma alt\u0131na al\u0131nm\u0131\u015f durumda.\r\n\r\n,Kaynak: BBC T\u00fcrk\u00e7e\r\n\r\n