Çifte müjde! Erken emeklilik meclisten geçti...

Sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131 erken emekli edecek yasa \u00e7\u0131kt\u0131. \r\n,Meclis'ten ge\u00e7en torba yasa, sa\u011fl\u0131k\u00e7\u0131lar\u0131n y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcrd\u00fc. Emekli Sand\u0131\u011f\u0131 kapsam\u0131ndaki emekli doktor ve di\u015f hekimlerine, ek \u00f6deme yap\u0131lacak.\r\n,Erken emeklilik geliyor..., B\u00f6ylece 30 y\u0131l \u00e7al\u0131\u015fan bir sa\u011fl\u0131k\u00e7\u0131 35 y\u0131l \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015f gibi g\u00f6r\u00fcnecek. 5 y\u0131ll\u0131k y\u0131pranma s\u00fcresinin yar\u0131s\u0131 da ya\u015ftan indirilecek ve b\u00f6ylece 2.5 y\u0131l erken emeklilik imkan\u0131 sa\u011flanacak.,B\u00f6ylelikle sa\u011fl\u0131k\u00e7\u0131lar her 6 y\u0131ll\u0131k hizmetleri kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda 1 y\u0131l kazanarak erken emeklilikten yararlanacak., Emekli doktorlara ek \u00f6deme art\u0131\u015f\u0131 getiren d\u00fczenleme 1 Ocak 2019'da, y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girecek.,Doktor, di\u015f hekimi, eczac\u0131, hem\u015fire, fizyoterapist gibi sa\u011fl\u0131k personeline y\u0131lda 60 g\u00fcn fiili hizmet zamm\u0131 verilecek., Ek \u00f6deme tutar\u0131 mevcut memur maa\u015f katsay\u0131s\u0131na g\u00f6re, pratisyen doktor emeklilerinde yakla\u015f\u0131k bin 533, uzman doktor emeklilerinde de 2 bin lira olacak., Sa\u011fl\u0131k personeline verilecek ek \u00f6demelerin tavan katsay\u0131s\u0131 art\u0131r\u0131lacak. Sa\u011fl\u0131k turizmi kapsam\u0131nda elde edilen gelirin y\u00fczde 50'sine kadar olan k\u0131sm\u0131 personele da\u011f\u0131t\u0131labilecek.,Torba yasa meclisten ge\u00e7ti...,\u00c7ifte m\u00fcjde!