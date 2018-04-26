Çiftlik Bank dolandırıcısı hakkında detaylar gün yüzüne çıkıyor

\u00c7iftlik Bank doland\u0131r\u0131c\u0131s\u0131 hakk\u0131nda detaylar g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131k\u0131yor\r\n,.,Ayd\u0131n'\u0131n e\u015fi S\u0131la Ayd\u0131n ile bo\u015fanma a\u015famas\u0131na gelmesine sebep olan Brezilyal\u0131 k\u0131z arkada\u015f\u0131n\u0131n foto\u011fraf\u0131na ula\u015ft\u0131.,Mehmet Ayd\u0131n'\u0131n en yak\u0131n\u0131ndaki isimlerden birinin iddias\u0131na g\u00f6re S\u0131la Ayd\u0131n ve Mehmet Ayd\u0131n; Brezilyal\u0131 Caroline Elizabeth y\u00fcz\u00fcnden bo\u015fanma noktas\u0131na geldi. ,Ayn\u0131 kayna\u011f\u0131n iddias\u0131na g\u00f6re Caroline, halen Mehmet Ayd\u0131n ile birlikte... ,Mehmet Ayd\u0131n bir gece kul\u00fcb\u00fcnde tan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 Caroline Elizabeth ile \u00e7eviri program\u0131 vas\u0131tas\u0131yla yaz\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131. ,Ayd\u0131n'\u0131n ekibiyle de tan\u0131\u015fan Caroline, Mehmet Ayd\u0131n Brezilya'ya gelmeden \u00f6nce onun istedi\u011fi ayarlamalar\u0131 da yap\u0131yor, \u00e7e\u015fitli sipari\u015flerini temin ediyordu., Ayd\u0131n'\u0131n yak\u0131n arkada\u015f\u0131n\u0131n iddias\u0131na g\u00f6re Caroline ile ili\u015fkisi ilerleyen Ayd\u0131n, 'Kad\u0131n dedi\u011fin b\u00f6yle olur' diyerek yapt\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131\u015fmalardan birinin ekran g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcn\u00fc de kendisine g\u00f6nderdi. Mehmet Ayd\u0131n'\u0131n e\u015fi bu yaz\u0131\u015fmalar\u0131 g\u00f6r\u00fcnce aralar\u0131 bozuldu ve bo\u015fanma a\u015famas\u0131na geldiler. ,Ayd\u0131n halen K\u0131rm\u0131z\u0131 B\u00fclten ile d\u00fcnyan\u0131n d\u00f6rt bir taraf\u0131nda aran\u0131yor. Dubai'den oturum izni alan ve Uruguay vatanda\u015f\u0131 olan Ayd\u0131n'\u0131n nerede oldu\u011fu hen\u00fcz bilinmiyor.\r\n\r\nMilliyet,Birlikte tatile de gittiler. Caroline, bir s\u00fcre sonra Ayd\u0131n'\u0131n Brezilya'daki ba\u011flant\u0131lar\u0131ndan biri haline geldi,\u0130\u015fte o k\u0131z