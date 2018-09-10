Çiftlik Bank'ın kritik ismi teslim oldu!

Mehmet Ayd\u0131n, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde b\u00f6yle g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenmi\u015fti;,HARCAMA VE \u00d6DEMELER SORUMLUSU,Organizasyonun 'Finans M\u00fcd\u00fcr\u00fc' olarak g\u00f6rev yapan Koray Hasg\u00fcl yurt d\u0131\u015f\u0131ndan gelerek savc\u0131l\u0131\u011fa teslim oldu. Su\u00e7lamalar\u0131 kabul etmeyen Hasg\u00fcl tutukland\u0131. Avukatlar\u0131 Hasg\u00fcl'\u00fcn tutuklulu\u011funa itiraz etti. Mahkeme bu itiraz\u0131 reddetti. S\u00fcre\u00e7 devam ediyor.,\u00c7iftlik Bank'\u0131n Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc olan ve halen firari olarak aranan Niyazi Karako\u00e7, skandal\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 d\u00f6nemde yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada '\u015eirketin kurumsall\u0131k ad\u0131na y\u00f6netimi taraf\u0131m\u0131za tevdi edilmi\u015f ancak finans k\u0131sm\u0131 kendilerinde kalm\u0131\u015f, t\u00fcm harcama ve \u00f6demeler ise eski finans m\u00fcd\u00fcr\u00fc Koray Hasg\u00fcl taraf\u0131ndan y\u00fcr\u00fct\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fcr' ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131.,Binlerce ki\u015finin on binlerce lira doland\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00c7iftlik Bank soru\u015fturmas\u0131nda uzun s\u00fcredir firari olan organizasyonun 'Finans M\u00fcd\u00fcr\u00fc' Koray Hasg\u00fcl yurt d\u0131\u015f\u0131ndan gelerek savc\u0131l\u0131\u011fa teslim oldu.,Soru\u015fturma dosyas\u0131na g\u00f6re Mehmet Ayd\u0131n'\u0131n ba\u015f\u0131nda oldu\u011fu organizasyon 132 bin 222 kat\u0131l\u0131mc\u0131dan 1 milyar 139 milyon 972 bin lira toplad\u0131. Bu paran\u0131n 687 milyon, 838 bin liras\u0131 kat\u0131l\u0131mc\u0131lara geri \u00f6dendi. ,Sistem kapsam\u0131nda 58 milyon 126 bin liral\u0131k \u00e7iftlik, fabrika gibi tesisler al\u0131nd\u0131. Yakla\u015f\u0131k 500 milyon liran\u0131n ak\u0131beti ise bilinmiyor... Mehmet Ayd\u0131n ise K\u0131rm\u0131z\u0131 B\u00fclten ile d\u00fcnyan\u0131n d\u00f6rt bir taraf\u0131nda aran\u0131yor.