Çiftlik Bank üyelerine kötü haber

Bakanl\u0131k \u00c7iftlik Bank raporunu bitirdi.\r\n,Rapora g\u00f6re 3 milyar lira k\u00e2r da\u011f\u0131t\u0131lmas\u0131 gerekiyor.\r\n,Ancak bu geri \u00f6demenin yap\u0131lmas\u0131n\u0131n imk\u00e2ns\u0131z oldu\u011fu tespit edildi...\r\n,Sabah'\u0131n aktard\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re "Tosun" lakapl\u0131 Mehmet Ayd\u0131n taraf\u0131ndan kurulan ve binlerce ki\u015finin doland\u0131r\u0131lmas\u0131na yol a\u00e7an \u00c7iftlik Bank ile ilgili G\u00fcmr\u00fck ve Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan haz\u0131rlanan 145 sayfal\u0131k Tefti\u015f Kurulu raporunun detaylar\u0131na ula\u015f\u0131ld\u0131. \r\n,\u00c7iftlik Bank sisteminin 4'\u00fc T\u00fcrkiye'de 6's\u0131 yurtd\u0131\u015f\u0131nda olmak \u00fczere 10 ayr\u0131 \u015firket \u00fczerinden y\u00fcr\u00fct\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc belirtilen raporda, sistemin i\u015fleyi\u015fine yer verilirken, kullan\u0131c\u0131lar\u0131na yat\u0131r\u0131m f\u0131rsat\u0131 sa\u011flanmas\u0131 suretiyle para kazand\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n vaat edildi\u011fi kaydedildi.\r\n,Sisteme 132 bin 222 kat\u0131l\u0131mc\u0131n\u0131n, Papara, Gpay ve Epin gibi internet bankac\u0131l\u0131k sistemleri \u00fczerinden 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira yat\u0131rd\u0131\u011f\u0131 belirtildi. Toplanan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 liran\u0131n 687 milyon 838 bin 955 liras\u0131n\u0131n kat\u0131l\u0131mc\u0131lara geri \u00f6dendi\u011fi, 128 milyon 490 bin 850 liran\u0131n ise \u015firketlere sermaye olarak konuldu\u011funa da raporda yer verildi.\r\n,Fakat kalan 322 milyon 642 bin 770 liran\u0131n nerede ve hangi ama\u00e7larla kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131na ili\u015fkin bir bilgi olmad\u0131\u011f\u0131 ifade edildi.\r\n,M\u00fcfetti\u015flerin elde etti\u011fi \u00fcye listesi uyar\u0131nca yat\u0131r\u0131m yapan kullan\u0131c\u0131lara 2 milyar 971 milyon 905 bin 11 liran\u0131n k\u00e2r olarak yat\u0131r\u0131lmas\u0131 vaat edildi\u011fi halde bu vaadin kar\u015f\u0131lanmas\u0131n\u0131n m\u00fcmk\u00fcn olmad\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n,\u00c7iftlik Bank taraf\u0131ndan hayvan sat\u0131n al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 ve olu\u015fan k\u00e2rlar\u0131n yat\u0131r\u0131mc\u0131ya da\u011f\u0131t\u0131laca\u011f\u0131na ili\u015fkin ifadelerin ger\u00e7ek d\u0131\u015f\u0131 oldu\u011fu kaydedildi.\r\n,Raporda "Mavi Yumurta Dam\u0131zl\u0131k \u00c7iftli\u011fi" olarak beyan edilen tesiste, ger\u00e7ekte mavi yumurta \u00fcretimi yap\u0131lmad\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekildi.\r\n