Çiftlik Bank vurgununda 17 milyon lira bulundu!

On binlerce ki\u015finin milyonlarca lira doland\u0131r\u0131lmas\u0131na ili\u015fkin y\u00fcr\u00fct\u00fclen \u00c7iftlik Bank soru\u015fturmas\u0131 kapsam\u0131nda bug\u00fcne kadar 17 milyon 400 bin liraya ula\u015f\u0131ld\u0131. ,G\u00fcmr\u00fck ve Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n son raporunda kat\u0131l\u0131mc\u0131lardan toplanan paralardan 322 milyon 642 bin liran\u0131n ak\u0131beti bilinmiyor. ,Ancak 17 milyon 400 bin liray\u0131 ele ge\u00e7iren savc\u0131l\u0131k, geriye kalan milyonlar\u0131 bulmak i\u00e7in u\u011fra\u015f\u0131yor.,\u00c7iftlik Bank soru\u015fturmas\u0131nda CEO Mehmet Ayd\u0131n\u2019\u0131n e\u015fi S\u0131la Ayd\u0131n\u2019\u0131n da aralar\u0131nda oldu\u011fu baz\u0131 tutuklu zanl\u0131lar ge\u00e7en hafta tahliye edilmi\u015fti., \u0130stanbul Anadolu Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan y\u00fcr\u00fct\u00fclen soru\u015fturma ise devam ediyor. Savc\u0131l\u0131k kay\u0131p milyonlar\u0131n izini bulmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor., Bu kapsamda y\u00fcr\u00fct\u00fclen \u00e7al\u0131\u015fmalarda bug\u00fcne kadar 17 milyon 400 bin lira ele ge\u00e7irildi. Bu paralardan 1 milyon 800 bin liras\u0131 S\u0131la Ayd\u0131n\u2019\u0131n hesaplar\u0131nda bir k\u0131sm\u0131 di\u011fer zanl\u0131lar\u0131n hesaplar\u0131nda, bir k\u0131sm\u0131 da \u00c7iftlik Bank\u2019\u0131n hesaplar\u0131nda bulundu. ,3 milyon liraya da internet bankac\u0131l\u0131k sistemi \u00fczerinden havale yap\u0131lmak \u00fczereyken el konuldu. \r\n\r\nSavc\u0131l\u0131k \u015fimdi ak\u0131beti me\u00e7hul olan yakla\u015f\u0131k 300 milyon liran\u0131n pe\u015finde...\r\n\r\n,G\u00fcmr\u00fck ve Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n son yay\u0131mlanan \u00c7iftlik Bank raporuna g\u00f6re sisteme 132 bin 222 kat\u0131l\u0131mc\u0131n\u0131n internet bankac\u0131l\u0131k sistemleri \u00fczerinden 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira yat\u0131rd\u0131\u011f\u0131 belirtildi. ,Toplanan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 liran\u0131n 687 milyon 838 bin 955 liras\u0131n\u0131n kat\u0131l\u0131mc\u0131lara geri \u00f6dendi. 128 milyon 490 bin 850 lira \u015firketlere sermaye olarak konuldu. Ancak kalan 322 milyon 642 bin 770 liran\u0131n nerede ve hangi ama\u00e7larla kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131na dair bir bilgi yok. Savc\u0131l\u0131k ma\u011fdurlara ait bu paralar\u0131n pe\u015finde... (Milliyet)