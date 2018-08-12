Çiftlik sahibi ağlayarak anlattı! 'Malım mülküm gitse bu kadar üzülmezdim'

Edinilen bilgiye g\u00f6re, Yeni Mahalle \u0130mam Hatip Anadolu Lisesi arkas\u0131nda bulunan Adnan Yuvarlak\u2019a ait \u00e7iftli\u011fin bah\u00e7esinde bulunan tavuk ve hindilere ba\u015f\u0131bo\u015f k\u00f6pekler sald\u0131rd\u0131. ,\u00c7iftli\u011fe gitmek \u00fczereyken giri\u015f kap\u0131s\u0131n\u0131n alt\u0131ndan \u00e7\u0131kan k\u00f6pe\u011fi g\u00f6ren \u00e7iftlik sahibi Adnan Yuvarlak, tavuk ve hindilerinin telef oldu\u011funu g\u00f6r\u00fcnce b\u00fcy\u00fck bir \u015fok ya\u015fad\u0131. \r\n\r\n,"50 bin lira kaybetsem bu kadar ac\u0131mazd\u0131m" diyen Yuvarlak, "Belediyeye sesleniyorum; bu sokak k\u00f6peklerine bir \u00e7\u00f6z\u00fcm bulunsun. \u00dcz\u00fcnt\u00fcm \u00e7ok b\u00fcy\u00fck. Mal\u0131m\u0131 m\u00fclk\u00fcm\u00fc \u00e7alsalar bu hayvanlara \u00fcz\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcm kadar \u00fcz\u00fclmezdim. Yaz\u0131k g\u00fcnah bu hayvanc\u0131klara, g\u00f6z\u00fcm gibi bakt\u0131m onlara, hepsi ne\u015fe kayna\u011f\u0131md\u0131. Olmaz b\u00f6yle bir \u015fey kaymakama kadar \u015fikayet edece\u011fim" dedi. ,B\u00fcy\u00fck bir \u00fcz\u00fcnt\u00fc i\u00e7inde oldu\u011funu ifade eden Adnan Yuvarlak, k\u00fcmeste 50 hayvan\u0131n\u0131n telef oldu\u011funu, sadece bir tavu\u011funun sa\u011f kurtuldu\u011funu s\u00f6yledi. Belediyenin ba\u015f\u0131bo\u015f k\u00f6peklere \u00e7\u00f6z\u00fcm bulmas\u0131 gerekti\u011fini kaydeden Yuvarlak, "\u00c7iftli\u011fime hayvanlar\u0131m\u0131 dola\u015fmaya gelirken kap\u0131n\u0131n alt\u0131ndan k\u00f6pek \u00e7\u0131kt\u0131. Geldim k\u00fcmese bakt\u0131m ne tavu\u011fum kalm\u0131\u015f, ne de hindim. 50 tane can gitti, yaz\u0131k de\u011fil mi bu hayvanc\u0131klara" diye konu\u015ftu. \r\n\r\n,Olay Tekirda\u011f'da ya\u015fand\u0131.