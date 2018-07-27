Çiğ deniz ürünü tüketen Koreli vatandaşın eli kesildi

Yedi\u011fi \u00e7i\u011f deniz \u00fcr\u00fcnleri nedeniyle bir t\u00fcr deri enfeksiyonuna yakalanan G\u00fcney Koreli vatanda\u015f\u0131n elini kestiler.,.,The New England Journal of Medicine'\u0131n sayfas\u0131na ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 bu hasta, \u00e7i\u011f denizi \u00fcr\u00fcn\u00fc t\u00fckettikten 12 saat sonra elinde bir a\u011fr\u0131 hissetti. ,Chonbuk National University Medical School'dan Dr. Karen Wong, hastal\u0131\u011f\u0131n bula\u015fmas\u0131ndan 25 g\u00fcn sonra talihsiz adam\u0131n elinin kesildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,Tip 2 diyabet ve hipertansiyon hastas\u0131 da olan talihsiz adam a\u011fr\u0131 uzun s\u00fcre ge\u00e7meyince hastanenin yolunu tuttu. Et yiyen bakteri tespit edilen adama tedavi uyguland\u0131.\r\n\r\n,Dr. Karen Wong, "Deniz suyuna ya da kontamine olmu\u015f \u00e7i\u011f, az pi\u015fmi\u015f deniz \u00fcr\u00fcnlerinin t\u00fcketimine ba\u011fl\u0131 olarak bu t\u00fcr cilt enfeksiyonlar\u0131 geli\u015febilir. Kronik karaci\u011fer hastal\u0131\u011f\u0131 ve kanser de dahil olmak \u00fczere imm\u00fcn yetmezli\u011fi olan hastalarda enfeksiyon ve komplikasyon riski artar" dedi.\r\n\r\n\r\n\r\n,G\u00fcney Kore'de ya\u015fayan 71 ya\u015f\u0131ndaki bir adam, \u00e7i\u011f deniz \u00fcr\u00fcn\u00fc t\u00fcketti\u011fi i\u00e7in bir t\u00fcr deri enfeksiyonuna yakaland\u0131, talihsiz adam\u0131n et yiyen bakteri sebebiyle elini kaybetti\u011fi a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n