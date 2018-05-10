Çıkan yangından yayla evi küle döndü

Mu\u011fla\u2019n\u0131n Mente\u015fe \u0130l\u00e7esi Karaba\u011flar Yaylas\u0131 Hac\u0131ahmet Mevkisi\u2019nde Alim \u015een\u2019e ait yayla evinde yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. ,K\u0131sa s\u00fcrede b\u00fcy\u00fcyen yang\u0131na Mu\u011fla B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi \u0130tfaiye ekipleri ve Mu\u011fla Orman B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc araz\u00f6zleri m\u00fcdahale etti.,Yang\u0131n s\u0131ras\u0131nda mutfak b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde meydana gelen patlamalar \u00e7evredeki vatanda\u015flara korku dolu anlar ya\u015fatt\u0131. \r\n,Ekiplerin su ve k\u00f6p\u00fckle yapt\u0131\u011f\u0131 m\u00fcdahale yakla\u015f\u0131k 3 saat s\u00fcrd\u00fc. Yang\u0131n\u0131n kontrol alt\u0131na al\u0131nmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan so\u011futma \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131na ba\u015fland\u0131. \r\n,Ev ve havyan dam\u0131n\u0131n yan\u0131nda, mobilyalar, \u00e7ama\u015f\u0131r makinesi, buzdolab\u0131, f\u0131r\u0131n gibi beyaz e\u015fyalar da tamamen yand\u0131. ,Yang\u0131n esnas\u0131nda hayvan dam\u0131n\u0131n yan\u0131nda bulunan trakt\u00f6r de yanarken, yang\u0131nda can kayb\u0131 ya\u015fanmad\u0131. Yanan alan\u0131n hemen yan\u0131ndaki tavuk k\u00fcmesindeki hayvanlar d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131., Yang\u0131n\u0131n kuyu \u015falterinden kaynakland\u0131\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor. ,