Çıkanlar şoke etti

Polonya`da eski bir evin \u00e7at\u0131 kat\u0131ndan \u00e7\u0131kanlar herkesi hayrete d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc.\r\n,\u0130kinci D\u00fcnya Sava\u015f\u0131`ndan kalan silahlar yetkililere teslim edildi.\r\n,.,Eski evi yeniden onarmak isteyen i\u015f\u00e7iler taraf\u0131ndan bulunan metal kutunun i\u00e7inden \u00e7\u0131kanlar \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.\r\n,Arkeoloji M\u00fczesi \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 gelip \u00e7\u0131kanlar\u0131 incelemeye ba\u015flad\u0131. Kutuda Rus \u0130mparatorlu\u011funa ait alt\u0131nlar, paralar ve belgeler bulundu.\r\n,M\u00fcze yetkilileri, kutunun 1941 veya 1942`de gizlendi\u011fine inan\u0131yor.\r\n,\u00c7\u0131kanlar\u0131n de\u011ferinin yakla\u015f\u0131k 15 bin dolar oldu\u011fu tespit edildi. Kutudan \u00e7\u0131kanlar\u0131n bir s\u00fcreli\u011fine m\u00fczede sergilenece\u011fi bildirildi.\r\n,46 ya\u015f\u0131ndaki Mathew Orlov isimli bal\u0131k\u00e7\u0131 Avustralya sahillerinde buldu\u011fu k\u00f6pek bal\u0131\u011f\u0131n\u0131, teknesine \u00e7ekince s\u0131rad\u0131\u015f\u0131 bir \u015fey fark etti.\r\n,Bal\u0131\u011f\u0131n karn\u0131ndaki hareketlilik dikkatini \u00e7ekti ve k\u00f6pekbal\u0131\u011f\u0131n\u0131n karn\u0131n\u0131 yard\u0131.\r\n,Hamile k\u00f6pek bal\u0131\u011f\u0131n\u0131n karn\u0131n\u0131 yararak 98 yavrusunu i\u015fte b\u00f6yle \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n,,G\u00fcney Kaliforniya`da polis ekipleri uyu\u015fturucu sat\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n evlerinin bah\u00e7elerinde yakla\u015f\u0131k 8 milyon dolarl\u0131k uyu\u015fturucu ele ge\u00e7irildi.\r\n,Rusya`da bir al\u0131\u015fveri\u015f merkezinin in\u015faat plan\u0131nda g\u00f6r\u00fcnen gizli bir oda ke\u015ffedildi.\r\n,Odan\u0131n i\u00e7inden \u00e7\u0131kan, c\u00fczdan herkesi \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.\r\n,C\u00fczdanda baz\u0131 foto\u011fraflarla belgeler bulundu. 1985 tarihli belgelerin a\u00e7\u0131klanmas\u0131 i\u00e7in ara\u015ft\u0131rmalar yap\u0131l\u0131yor.\r\n,Sevgilisine evlilik teklifi i\u00e7in bak\u0131n neler yapt\u0131.\r\n,Nehirde yakalad\u0131\u011f\u0131 48 kiloluk ringa bal\u0131\u011f\u0131n\u0131n midesini a\u00e7\u0131nca i\u00e7inden \u00e7\u0131kanla \u015fok oldu.\r\n,Bal\u0131\u011f\u0131n midesinden \u00e7\u0131kan ta\u015f\u0131 parlat\u0131nca bak\u0131n nas\u0131l bir hal ald\u0131.\r\n,6 g\u00fcn\u00fcn sonunda ta\u015f\u0131 hayli iyi bir fiyata satan bal\u0131k\u00e7\u0131 ba\u015f\u0131na bunlar\u0131n gelece\u011fini beklemedi\u011fini de kaydetti.\r\n,\u00c7in`de yol \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 s\u0131ras\u0131nda bulduklar\u0131 tabutu a\u00e7an yetkililer \u015fok oldu.\r\n,.Burada mezarl\u0131k bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen yerel halk ve yetkililer 1 saatlik u\u011fra\u015f sonras\u0131, tabutu bulundu\u011fu yerden \u00e7\u0131karmay\u0131 ba\u015fard\u0131.\r\n,.Yakla\u015f\u0131k 100 y\u0131l oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen tabuttan kemikler \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131 beklerken cesetle kar\u015f\u0131la\u015fan halk neye u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131.\r\n,.Avustralya`da bir \u00e7ift\u00e7i, marketten ald\u0131\u011f\u0131 yumurtay\u0131 g\u00f6r\u00fcnce \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6nd\u00fc.Yumurtan\u0131n boyu, normalinden 3 kat daha b\u00fcy\u00fckt\u00fc. Ancak as\u0131l ilgin\u00e7 olan, yumurtan\u0131n i\u00e7inden \u00e7\u0131kanlard\u0131...\r\n,.Avustralya`da Scott Stockman isimli bir \u00e7ift\u00e7i, marketten ald\u0131\u011f\u0131 yumurtalar\u0131n i\u00e7ine kar\u0131\u015fm\u0131\u015f devasa yumurtay\u0131 g\u00f6r\u00fcnce neye u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131.\r\n,.Stockman, bir insan\u0131n avucunu tamamen kaplayan, normal boyutunun 3 kat\u0131 olan bu yumurtay\u0131 sosyal medyada payla\u015ft\u0131.176 gram a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131ndaki yumurta daha \u00e7ok bir kaz yumurtas\u0131n\u0131 and\u0131r\u0131yordu.\r\n,.Herkes devasa yumurtan\u0131n i\u00e7inden bir yavru \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131 bekliyordu. Ancak \u00f6yle olmad\u0131...Yumartan\u0131n sahibi yumurtay\u0131 k\u0131rd\u0131\u011f\u0131nda i\u00e7inden normal boyutlarda bir yumurta daha \u00e7\u0131kt\u0131. \u00dcstelik kusursuz bir \u015fekle ve k\u0131vama sahipti.\r\n,\u00c7ok al\u0131\u015f\u0131lmad\u0131k bu tablonun biyolojik a\u00e7\u0131dan bir a\u00e7\u0131klamas\u0131 vard\u0131 elbette. Yumurta anomalisi olarak adland\u0131r\u0131lan bu durum. Tavu\u011fun \u00fcreme kanal\u0131na birden fazla yumurta sar\u0131s\u0131 b\u0131rakmas\u0131ndan kaynaklanan bir durum.\r\n,.Kanalda kalan ve kabukla\u015fmaya ba\u015flayan yumurtan\u0131n \u00fczerine ertesi g\u00fcn yeni yumurtan\u0131n gelmesiyle olu\u015fuyor.\r\n,.Eski garaj\u0131nda buldu\u011fu kutuyu a\u00e7\u0131nca inanamad\u0131.\r\n,.Y\u0131llard\u0131r kapal\u0131 duran kutuyu a\u00e7\u0131nca i\u00e7inden bir not ve \u00e7ok say\u0131da gaz maskesi \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,..,Terk edilmi\u015f bir binan\u0131n duvar\u0131ndan \u00e7\u0131kanlar \u015fok etti.\r\n,.Ta\u015f\u0131 kald\u0131rd\u0131klar\u0131 anda askerdeki sevgiliye yaz\u0131lm\u0131\u015f bir mektup ve eski gazete k\u00fcp\u00fcrleri buldular.\r\n,New York`ta emekli olan bir adam, ailesiyle birlikte k\u00fc\u00e7\u00fck bir \u00e7iftlik almaya karar verdi. Sat\u0131n alma i\u015flemlerinin ard\u0131ndan, \u00e7iftli\u011fin i\u00e7inde bulunan ah\u0131r\u0131n kap\u0131s\u0131 o g\u00fcn ilk kez a\u00e7\u0131ld\u0131.\r\n,15 y\u0131ld\u0131r a\u00e7\u0131lmayan ah\u0131r\u0131n i\u00e7inden \u00e7\u0131kanlar herkesi \u015fok etti.\r\n,Ta\u015f\u0131nmadan \u00f6nce adam\u0131n e\u015fi ah\u0131r\u0131 kontrol etmek is