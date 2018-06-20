Çiller ismi yeniden gündemde

(Damla Peker ANKARA) Se\u00e7ime k\u0131sa bir s\u00fcre kalan Tansu \u00c7iller ismi yeniden g\u00fcndemde.,24 Haziran se\u00e7imleri i\u00e7in kritik haftaya girilirken, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n tekrar se\u00e7ilmesi durumunda yeni d\u00f6nemde Cumhurba\u015fkan\u0131 yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in tercih edece\u011fi isimler merak konusu. ,Bu g\u00f6rev i\u00e7in MHP Lideri Devlet Bah\u00e7eli\u2019nin ad\u0131 konu\u015fulurken, ikinci bir isim olarak da eski Ba\u015fbakan Tansu \u00c7iller\u2019in ismi g\u00fcndemde.,Kulislerde, hafta sonu yap\u0131lan Yenikap\u0131 Mitingi\u2019ne s\u00fcrpriz konuk olarak \u00c7iller\u2019in kat\u0131lmas\u0131n\u0131n bu iddialar\u0131 destekler nitelikte oldu\u011fu belirtiliyor. ,T\u00fcrkiye\u2019nin ilk ve tek kad\u0131n Ba\u015fbakan\u0131 olan Tansu \u00c7iller\u2019in, 15 Temmuz darbe giri\u015fimi sonras\u0131 7 A\u011fustos\u2019ta Yenikap\u0131\u2019da d\u00fczenlenen Demokrasi ve \u015eehitler Mitingine kat\u0131lmas\u0131, ter\u00f6rle m\u00fccadeleye verdi\u011fi destek, ekonomiyi iyi bilmesi ve Millet \u0130ttifak\u0131\u2019na kar\u015f\u0131 tavr\u0131 aday olarak g\u00f6sterilmesinin nedeni olarak de\u011ferlendiriliyor.