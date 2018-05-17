Cimbom Milli yıldızla anlaştı...

Galatasaray, Eski\u015fehirspor ve U21 Milli Tak\u0131m\u0131'n\u0131n 21 ya\u015f\u0131ndaki gen\u00e7 y\u0131ld\u0131z\u0131 Dorukhan Tok\u00f6z'le anla\u015fma sa\u011flad\u0131. ,Fatih Terim'in \u00f6zellikle istedi\u011fi gen\u00e7 yetenek i\u00e7in kul\u00fcb\u00fcyle ve kendisiyle prensipte anla\u015fmaya var\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n,Defansif orta saha, stoper ve sa\u011f bek olarak forma giyebilen Dorukhan'\u0131n transferi i\u00e7in Eski\u015fehirspor'la da anla\u015fan Galatasaray'\u0131n \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde resmi imzalar\u0131 atmas\u0131 bekleniyor.\r\n\r\n,\u0130ddialar do\u011fruysa sar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 tak\u0131m\u0131n ilk imzas\u0131 T\u00fcrkiye'den olacak. \u0130\u015fte o detaylar...\r\n\r\n,Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de ekonomik ve sportif anlamda zor g\u00fcnler ge\u00e7iren Eski\u015fehirspor, Dorukhan Tok\u00f6z'\u00fcn Galatasaray'a transferinden 1 milyon TL kazanacak. Ayr\u0131ca anla\u015fmaya sonraki sat\u0131\u015ftan y\u00fczde maddesi de koyulmas\u0131 bekleniyor.\r\n\r\nEski\u015fehirspor altyap\u0131s\u0131ndan yeti\u015fen 21 ya\u015f\u0131ndaki orta saha oyuncusu, bu sezon 32 ma\u00e7ta k\u0131rm\u0131z\u0131 siyahl\u0131 formay\u0131 giyerken 1 gol 9 asistlik performans sergiledi. 2016 y\u0131l\u0131ndan bu yana A Tak\u0131m formas\u0131 giyen Dorukhan, Terim'in prenslerinden biri olabilir. (Ajansspor)\r\n\r\n,\u015eampiyonluk haz\u0131rl\u0131klar\u0131na ba\u015flayan Galatasaray'da transfer \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 da s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n