Çin, ABD'ye yeni yaptırım uygulamak için DTÖ'ye başvurdu.

\u00c7in, ABD \u00fczerinde yeni yapt\u0131r\u0131mlar uygulamak i\u00e7in D\u00fcnya Ticaret \u00d6rg\u00fct\u00fc`nden izin talep edecek.\r\n,D\u00fcnya Ticaret \u00d6rg\u00fct\u00fc'n\u00fcn (DT\u00d6) toplant\u0131 g\u00fcndeminde yer alan, \u00c7in'in talebi ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'\u0131n e\u011fer isterse 200 milyar dolar de\u011ferindeki \u00c7in \u00fcr\u00fcnlerine uygulamaya haz\u0131r oldu\u011fu ek g\u00fcmr\u00fck vergilerinin ard\u0131ndan geldi.\r\n\r\n,\u00c7in, 12 Eyl\u00fcl'de DT\u00d6'n\u00fcn Anla\u015fmazl\u0131k \u00c7\u00f6z\u00fcm Organ\u0131 ile ger\u00e7ekle\u015ftirilecek toplant\u0131da, ABD'nin damping vergilerine ili\u015fkin yeni yapt\u0131r\u0131mlar uygulamak i\u00e7in izin isteyecek.\r\n\r\n,\u00c7in, ABD'ye yeni yapt\u0131r\u0131m uygulamak i\u00e7in DT\u00d6'ye ba\u015fvurdu.,.