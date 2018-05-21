Çin, Ay'ın karanlık yüzü için uydu gönderdi

\u00c7in, Ay\u2019\u0131n karanl\u0131k y\u00fcz\u00fcn\u00fc ke\u015ffetmek i\u00e7in \u00c7\u00fce\u00e7iao ileti\u015fim uydusunu uzaya g\u00f6nderdi. \u00c7\u00fce\u00e7iao uydusu, \u00c7in'in Ay'a g\u00f6nderece\u011fi ke\u015fif arac\u0131yla ileti\u015fimi sa\u011flayacak.\r\n,\u00c7in, \u00c7ang\u2019\u0131- 4 Ay ke\u015fif arac\u0131n\u0131 bu y\u0131l sonuna do\u011fru, \u00c7ang\u2019\u0131-5\u2019i de gelecek y\u0131l Ay\u2019a g\u00f6ndermeyi planl\u0131yor. Mars\u2019a ilk ke\u015fif arac\u0131n\u0131 2020\u2019de g\u00f6nderecek \u00c7in, 2029\u2019da da J\u00fcpiter\u2019e ke\u015fif misyonu yollayacak.,\u015einhua ajans\u0131, uydunun \u00fclkenin g\u00fcneybat\u0131s\u0131ndaki \u015ei\u00e7ang Uydu F\u0131rlatma Merkezi\u2019nden Uzun Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f (Long March) -4C roketiyle uzaya g\u00f6nderildi\u011fini duyurdu.\r\n,Ay\u2019\u0131n karanl\u0131k y\u00fcz\u00fcn\u00fc ke\u015ffetmesi ama\u00e7lanan uydu, ayn\u0131 zamanda \u00c7in\u2019in Ay\u2019a g\u00f6ndermeyi planlad\u0131\u011f\u0131 \u00c7ang\u2019\u0131- 4 ke\u015fif arac\u0131 ile D\u00fcnya aras\u0131ndaki ileti\u015fimi sa\u011flayacak.\r\n,Uydu Projesi M\u00fcd\u00fcr\u00fc Cang Lihua, uydunun, \u00c7in\u2019in Ay\u2019a yumu\u015fak ini\u015f yapacak ke\u015fif arac\u0131n\u0131 g\u00f6nderen ilk \u00fclke olma amac\u0131n\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirebilmesi i\u00e7in hayati \u00f6nem ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n,\u00c7\u00fce\u00e7iao uydusunun, D\u00fcnya ile Ay aras\u0131ndaki \u0130kinci Lagrangian (L2) noktas\u0131nda y\u00f6r\u00fcngeye girmesi bekleniyor. Uydu, D\u00fcnya'dan 455 bin kilometre uzakl\u0131ktaki y\u00f6r\u00fcngesine girdi\u011finde uydu, bu kadar uzak mesafede i\u015fletilen ilk ileti\u015fim uydusu olacak.\r\n,Uydunun, D\u00fcnya ile Ay\u2019\u0131n \u00e7ekim kuvveti aras\u0131nda kalmas\u0131 nedeniyle baz\u0131 zorluklarla kar\u015f\u0131la\u015fabilece\u011fi belirtiliyor.\r\n