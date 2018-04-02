Çin'den ABD'ye misilleme

\u00c7in, Washington y\u00f6netiminin \u00e7elik ve al\u00fcminyum tarifelerine kar\u015f\u0131l\u0131k, ABD\u2019den ithal edilen 128 \u00fcr\u00fcne y\u00fczde 15 ila 25 vergi uygulayacak.\r\n,\u00c7in Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Washington y\u00f6netimimin ithal \u00e7elik ve al\u00fcminyuma s\u0131ras\u0131yla y\u00fczde 25 ve y\u00fczde 10 g\u00fcmr\u00fck tarifesinin D\u00fcnya Ticaret \u00d6rg\u00fct\u00fc kurallar\u0131n\u0131 ihlal eti\u011fi ve \u00fclke \u00e7\u0131karlar\u0131na zarar verdi\u011fi belirtildi.\r\n,Bu ba\u011flamda \u00fclke \u00e7\u0131karlar\u0131n\u0131n korunmas\u0131 i\u00e7in \u00e7elik ve al\u00fcminyum \u00fcr\u00fcnlerine getirilen vergilere cevaben \u00c7in'in 23 Mart\u2019ta yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 ve ABD\u2019den ithal edilen yakla\u015f\u0131k 3 milyar dolar tutar\u0131ndaki 128 \u00fcr\u00fcne y\u00fczde 15 ila y\u00fczde 25 vergi plan\u0131n bug\u00fcnden itibaren y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girece\u011fi bildirildi.\r\n,"ABD\u2019nin bir an \u00f6nce D\u00fcnya Ticaret \u00d6rg\u00fct\u00fc (DT\u00d6) kurallar\u0131n\u0131 ihlal etmekten vazge\u00e7mesini ve ikili ticari ili\u015fkileri normal seyrine d\u00f6nd\u00fcrmesini umuyoruz.\u201d ifadeleri kullan\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, iki taraf i\u00e7in i\u015f birli\u011finin tek do\u011fru yol oldu\u011fu vurgulanarak, iki \u00fclkenin endi\u015felerini diyalog ve m\u00fczakere ile \u00e7\u00f6zmesi gerekti\u011fi kaydedildi.\r\n,Ayr\u0131ca, \u00c7in\u2019in DT\u00d6\u2019n\u00fcn bir \u00fcyesi olarak, ABD\u2019ye kar\u015f\u0131 baz\u0131 vergi zorunluluklar\u0131n\u0131 ask\u0131ya almas\u0131n\u0131n yasal hakk\u0131 oldu\u011funa i\u015faret edildi.\r\n,\u00c7in\u2019in 23 Mart tarihli vergi misillemesi plan\u0131, ABD'den ithal edilen 977 milyon dolar de\u011ferinde kuru ve taze meyve, \u00e7elik, \u015farap dahil 120 \u00fcr\u00fcne y\u00fczde 15, de\u011feri 1,99 milyar dolar\u0131 bulan domuz eti ve \u00fcr\u00fcnleri ile al\u00fcminyum dahil 8 \u00fcr\u00fcne y\u00fczde 25 ek vergi konulmas\u0131n\u0131 kaps\u0131yor.\r\n,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, 9 Mart'ta ithal \u00e7elik ve al\u00fcminyuma s\u0131ras\u0131yla y\u00fczde 25 ve y\u00fczde 10 g\u00fcmr\u00fck tarifesi uygulanaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.