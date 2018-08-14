Çin'den ABD'ye sert tepki: Vazgeçin!

S\u00f6zc\u00fc Lu, a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, "ABD taraf\u0131n\u0131, so\u011fuk sava\u015f zihniyetini ve kazanan\u0131 olmayan oyun kavram\u0131n\u0131 terk etmeye, \u00c7in ile ili\u015fkilerine tarafs\u0131z \u015fekilde bakmaya \u00e7a\u011f\u0131r\u0131yoruz". ifadelerini kulland\u0131.,\u00c7in D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Lu Kang yapt\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Pekin y\u00f6netiminin itirazlar\u0131n\u0131n g\u00f6z ard\u0131 edilerek, \u00c7in ile ilgili olumsuz i\u00e7eriklerin de ge\u00e7ti\u011fi yasa tasar\u0131s\u0131n\u0131n kabul edilmesi ve imzalanmas\u0131ndan g\u00fc\u00e7l\u00fc \u015fekilde ho\u015fnutsuzluk duyduklar\u0131n\u0131 belirtti.,\u00c7in'den ABD'ye sert \u00e7\u0131k\u0131\u015f: 'Art\u0131k yeter, vazge\u00e7in',A\u00e7\u0131klamada, ABD\u2019den ikili ili\u015fkiler ve kilit \u00f6neme sahip ikili i\u015f birli\u011fi alanlar\u0131na zarar vermemek i\u00e7in yasa tasar\u0131s\u0131nda \u00c7in\u2019e y\u00f6nelik olumsuzluk i\u00e7eren k\u0131s\u0131mlar\u0131 uygulamamas\u0131 istendi.,\u00c7in Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada ise b\u00fct\u00e7e tasar\u0131s\u0131n\u0131n \u00c7in-ABD ordular\u0131 aras\u0131ndaki kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 g\u00fcvene zarar verdi\u011fi ve ikili ili\u015fkilerdeki en \u00f6nemli ve hassas konu olarak g\u00f6r\u00fclen Tayvan\u2019a m\u00fcdahale etti\u011fine dikkat \u00e7ekildi.,A\u00e7\u0131klamada \u00c7in'in, kimsenin Tayvan\u2019\u0131 \u00c7in\u2019den koparmas\u0131na izin vermeyece\u011fi ifade edildi.\r\n,ABD Senatosu\u2019nun 1 A\u011fustos\u2019ta kabul etti\u011fi ve ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump taraf\u0131ndan d\u00fcn imzalanan 716 milyar dolarl\u0131k 2019 mali y\u0131l\u0131 b\u00fct\u00e7esine ili\u015fkin yasa tasar\u0131s\u0131 Tayvan\u2019a savunma yard\u0131m\u0131 yap\u0131lmas\u0131n\u0131 i\u00e7eriyor.Tasar\u0131 ayr\u0131ca, ABD\u2019nin Tayvan ile ortak askeri tatbikatlar\u0131n\u0131 geni\u015fletmeyi, askeri ve askeri olmayan \u00fcst d\u00fczey temaslar\u0131n\u0131 art\u0131rmay\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcyor.,ABD, "Tek \u00c7in" politikas\u0131yla 1979 y\u0131l\u0131nda Tayvan yerine \u00c7in Halk Cumhuriyeti'ni "\u00c7in'i temsil eden me\u015fru siyasi otorite" olarak tan\u0131sa da Taipei ile ili\u015fkilerini de gayriresmi olarak s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. Adan\u0131n savunmas\u0131na destek veren ABD, her y\u0131l milyarlarca dolar de\u011ferinde silah sat\u0131yor.,\u00c7in'de 1949'da Mao Z\u0131dong'un iktidara gelmesi \u00fczerine baz\u0131 h\u00fck\u00fcmet \u00fcyeleri Tayvan'a ka\u00e7arak adada ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131k ilan etmi\u015f ve "milliyet\u00e7i \u00c7in" olarak da adland\u0131rd\u0131klar\u0131 Tayvan'\u0131 kurmu\u015flard\u0131. Tayvan'\u0131n ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131n\u0131 kabul etmeyen \u00c7in, bu adan\u0131n kendi eyaleti oldu\u011funu savunuyor.