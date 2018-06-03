Çin'den ABD'ye ticaret uyarısı

\u00c7in, ABD'nin g\u00fcmr\u00fck tarifelerini art\u0131rmas\u0131 gibi ekonomik yapt\u0131r\u0131mlar uygulamas\u0131 halinde taraflar aras\u0131nda ekonomi ve ticaret konular\u0131na ili\u015fkin m\u00fczakereler sonucu var\u0131lan mutabakatlar\u0131n ge\u00e7erli olmayaca\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n,\u015einhua ajans\u0131n\u0131n haberine g\u00f6re, \u00c7in Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Liu H\u0131 ve ABD Ticaret Bakan\u0131 Wilbur Ross ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki iki \u00fclke heyetleri, ekonomik ve ticari anla\u015fmazl\u0131klara ili\u015fkin Pekin'de m\u00fczakerelerde bulundu.\r\n,Taraflar\u0131n, Washington'da yapt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmeler temelinde tar\u0131m ve enerji gibi bir\u00e7ok alanda iyi bir ileti\u015fim durumunda olduklar\u0131 belirtilirken, ilgili detaylar\u0131n \u00c7in ve ABD'nin nihai teyidine tabi, faydal\u0131 ve etkili geli\u015fmeler kaydedildi\u011fi vurguland\u0131.\r\n,Halk\u0131n artan ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 ve kaliteli kalk\u0131nman\u0131n gerekliliklerini kar\u015f\u0131lamak ad\u0131na \u00c7in'in, ABD'nin de aralar\u0131nda oldu\u011fu d\u00fcnya \u00fclkelerinden ithalat\u0131n\u0131 art\u0131rmaya istekli oldu\u011funun alt\u0131 \u00e7izilirken, "reform, a\u00e7\u0131l\u0131m ve i\u00e7 talebi geni\u015fletmenin, \u00c7in'in ulusal stratejisi oldu\u011fu, bu y\u00f6ndeki kurulu d\u00fczende de\u011fi\u015fim olmayaca\u011f\u0131" kaydedildi.\r\n,Pekin ve Washington y\u00f6netimleri aras\u0131nda var\u0131lan mutabakatlar\u0131n, ticaret sava\u015f\u0131na girilmemesi ko\u015fuluyla ve m\u00fctekabiliyet esas\u0131na dayal\u0131 \u015fekilde belirlendi\u011fi aktar\u0131l\u0131rken, "ABD'nin, g\u00fcmr\u00fck tarifelerini art\u0131rmas\u0131 gibi ekonomik yapt\u0131r\u0131mlar uygulamas\u0131 halinde taraflar aras\u0131nda var\u0131lan mutabakatlar ge\u00e7erli olmayacakt\u0131r." ifadesi kullan\u0131ld\u0131.\r\n,Beyaz Saray, y\u00fczde 25 ek g\u00fcmr\u00fck vergisi uygulanacak 50 milyar dolar de\u011ferinde \u00c7in men\u015feli \u00fcr\u00fcnlerin nihai listesinin 15 Haziran\u2019da, \u00c7in\u2019e y\u00f6nelik yat\u0131r\u0131m k\u0131s\u0131tlamalar\u0131 ve ihracat kontrollerinin ise 30 Haziran\u2019da a\u00e7\u0131klanaca\u011f\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu.\r\n,1974 tarihli Ticaret Yasas\u0131n\u0131n 301. maddesi \u00e7er\u00e7evesinde ABD\u2019nin \u00c7in\u2019den ithal etti\u011fi teknoloji odakl\u0131 \u00fcr\u00fcnlere uygulanacak vergilerin yan\u0131 s\u0131ra \u00fclkenin ulusal g\u00fcvenli\u011finin korunmas\u0131 amac\u0131yla \u00c7in\u2019in end\u00fcstriyel a\u00e7\u0131dan \u00f6nem arz eden teknolojileri ele ge\u00e7irmesinin \u00f6nlenmesine y\u00f6nelik birka\u00e7 ad\u0131m at\u0131laca\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump\u2019\u0131n \u00c7in\u2019e kar\u015f\u0131 verilen 375 milyar dolar ticaret a\u00e7\u0131\u011f\u0131n\u0131 kapatmak i\u00e7in mart ay\u0131nda ek g\u00fcmr\u00fck vergisi getirece\u011fini ilan etmesiyle ba\u015flayan ticaret sava\u015f\u0131, iki taraf\u0131n kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 g\u00fcmr\u00fck vergilerini milyar dolarl\u0131k tutarlarla art\u0131raca\u011f\u0131n\u0131 ilan etmesiyle alevlenmi\u015fti.\r\n,Daha sonra iki \u00fclke aras\u0131nda ticari m\u00fczakereler ba\u015flam\u0131\u015f, ABD Hazine Bakan\u0131 Steven Mnuchin\u2019in \u00c7in\u2019e ticari gerginli\u011fe sebep olan konular\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmek i\u00e7in yapt\u0131\u011f\u0131 ziyarette iki taraf k\u0131smen mutabakata varm\u0131\u015ft\u0131. Mnuchin\u2019in ard\u0131ndan \u00c7in Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Liu H\u0131 da ikili ekonomik ve ticari anla\u015fmazl\u0131k konular\u0131n\u0131 m\u00fczakere etmek \u00fczere Washington\u2019a gitmi\u015fti.