Çin'den dikkat çeken 24 Haziran mesajı

\u00c7in'den 24 Haziran se\u00e7imlerine ili\u015fkin fla\u015f bir a\u00e7\u0131klama geldi.\r\n,\u00c7in D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Vang Yi, 24 Haziran'da yap\u0131lacak se\u00e7imlere ili\u015fkin de\u011ferlendirmelerde bulundu.\r\n,T\u00fcrkiye ile \u00c7in aras\u0131ndaki ekonomik ili\u015fkilere dikkat \u00e7eken \u00c7inli bakan, \u00fclkesinin T\u00fcrkiye'deki istikrar\u0131 destekledi\u011fini s\u00f6zlerine ekledi.\r\n,Bakan Vang Yi, "T\u00fcrkiye\u2019de genel se\u00e7imler yap\u0131lmak \u00fczere; \u00c7in, T\u00fcrk halk\u0131n\u0131n se\u00e7imine sayg\u0131 duyuyor. \u00c7in, T\u00fcrkiye\u2019nin \u00fclkesinin birlik ve istikrar\u0131n\u0131 korumas\u0131n\u0131 destekliyor." ,"\u00c7in taraf\u0131 T\u00fcrk taraf\u0131n\u0131n, T\u00fcrkiye\u2019de \u00c7in\u2019in g\u00fcvenli\u011fine zarar verecek olaylar ya\u015fanmas\u0131na izin vermemesini takdir ediyor." ifadelerini kulland\u0131.\r\n