Çin'den dikkat çeken Erdoğan mesajı

\u00c7in Devlet Ba\u015fkan\u0131 \u015ei Cinping, 24 Haziran se\u00e7imlerinin ard\u0131ndan Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'a bir tebrik mektubu g\u00f6nderdi.\r\n,\u015ei'nin Erdo\u011fan'a g\u00f6nderdi\u011fi mektupta Erdo\u011fan'\u0131n se\u00e7im ba\u015far\u0131s\u0131 tebrik ederek \u015fu ifadelere yer verildi: \r\n,"Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n liderli\u011finde, T\u00fcrkiye'nin kalk\u0131nma yolunda daha b\u00fcy\u00fck ba\u015far\u0131lar elde edece\u011fine inan\u0131yorum." \r\n,"\u00c7in-T\u00fcrkiye ili\u015fkilerinin geli\u015ftirilmesine b\u00fcy\u00fck \u00f6nem atfediyorum. Son y\u0131llarda sizinle yak\u0131n temaslar i\u00e7inde bulunmak suretiyle her alanda etkin i\u015f birli\u011fi sonu\u00e7lar\u0131 elde ettik." \r\n,"Sizinle birlikte T\u00fcrk-\u00c7in stratejik i\u015f birli\u011fi ili\u015fkilerinde daha b\u00fcy\u00fck ilerlemeler kaydetmek, iki \u00fclke ve halka daha fazla refah olu\u015fturmak amac\u0131yla m\u00fc\u015fterek \u00e7aba g\u00f6stermeye haz\u0131r\u0131m."\r\n