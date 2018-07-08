Çin'den 'Filistin'e destek' açıklaması

\u00c7in Devlet M\u00fc\u015faviri ve D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Vang Yi, \u00fclkesinin Filistin halk\u0131n\u0131n me\u015fru haklar\u0131na g\u00fc\u00e7l\u00fc deste\u011fini s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirtti.\r\n,Arap Birli\u011finden yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klama g\u00f6re, Arap-\u00c7in \u0130\u015fbirli\u011fi Forumu 8. Bakanlar Toplant\u0131s\u0131'na kat\u0131lmak \u00fczere \u00c7in'de bulunan Arap Birli\u011fi Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Devlet M\u00fc\u015faviri ve D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Vang Yi ile bir araya geldi.\r\n,G\u00f6r\u00fc\u015fmede, \u00c7in ile Arap \u00fclkeleri aras\u0131ndaki siyasi, ekonomik ve k\u00fclt\u00fcrel i\u015fbirli\u011fini geli\u015ftirme yollar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra Filistin, Suriye, Libya ve Yemen'de ya\u015fanan son geli\u015fmeler ele al\u0131nd\u0131.\r\n,Vang, \u00c7in'in Filistin meselesine ve Filistin halk\u0131n\u0131n me\u015fru haklar\u0131na g\u00fc\u00e7l\u00fc bir \u015fekilde deste\u011fini s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirtti.\r\n,\u00c7inli Bakan ayr\u0131ca, \u00fclkesinin genel olarak b\u00fct\u00fcn Ortado\u011fu'nun g\u00fcvenlik ve istikrara kavu\u015fmas\u0131na b\u00fcy\u00fck \u00f6nem verdi\u011fini ifade etti.\r\n,Arap Birli\u011fi Genel Sekreteri Ebu Gayt da \u00c7in'in ba\u015fta Filistin davas\u0131 olmak \u00fczere Arap \u00fclkelerinin \u00f6ncelikli meselelerine, uluslararas\u0131 mahfillerde verdi\u011fi olumlu deste\u011fi takdir etti\u011fini dile getirdi.\r\n,Arap-\u00c7in \u0130\u015fbirli\u011fi Forumu 8. Bakanlar Toplant\u0131s\u0131, sal\u0131 g\u00fcn\u00fc \u00c7in'in ba\u015fkenti Pekin'de ba\u015flayacak.