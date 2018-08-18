Çin'den Türkiye'ye destek

ABD ile ya\u015fanan gerilim sonras\u0131 T\u00fcrkiye'ye destek veren \u00fclkeler aras\u0131nda yer alan \u00c7in'den bir a\u00e7\u0131klama daha geldi. \u00c7in D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada "T\u00fcrkiye, ge\u00e7ici ekonomik zorluklar\u0131n \u00fcstesinden gelecektir." denildi.\r\n\r\n,\u00c7in D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada " T\u00fcrkiye ge\u00e7ici ekonomik zorluklar\u0131n \u00fcstesinden gelecek" denildi.,ABD ile ya\u015fanan yapt\u0131r\u0131m krizi sonras\u0131 T\u00fcrkiye'ye gelen destek mesajlar\u0131 devam ediyor. \u00c7in D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada T\u00fcrkiye'nin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ekonomik zorluklar\u0131n \u00fcstesinden gelece\u011fi vurgulanarak "\u00c7in, T\u00fcrkiye'nin ge\u00e7ici ekonomik zorluklar\u0131n \u00fcstesinde gelme kabiliyeti oldu\u011funa inan\u0131yor. \u00c7in, \u00c7inli ve T\u00fcrk \u015firketlerin piyasa kurallar\u0131 temelinde i\u015fbirli\u011fi projeleri imzalamalar\u0131n\u0131 destekliyor" ifadelerine yer verildi.\r\n\r\n,\r\nGe\u00e7ti\u011fimiz Temmuz ay\u0131nda Alibaba taraf\u0131ndan sat\u0131n al\u0131nan Trendyol, resmi olarak bu grubun \u00e7at\u0131s\u0131 alt\u0131na ge\u00e7ti. \u00d6zellikle ABD ile ya\u015fanan krizinin ard\u0131ndan \u00c7in ile ili\u015fkilerin kuvvetlenece\u011fin sinyalleri h\u00fck\u00fcmet taraf\u0131ndan verilirken, \u00c7in yat\u0131r\u0131m\u0131n\u0131n en \u00f6nemli aya\u011f\u0131 olarak konu\u015fulan Alibaba'n\u0131n T\u00fcrkiye'ye merkez a\u00e7mas\u0131 yeniden g\u00fcndemde.\r\n,Trendyol'un sat\u0131n al\u0131nmas\u0131ndan yakla\u015f\u0131k 1 ay sonra Alibaba, T\u00fcrkiye'deki \u015firkete 1 milyar dolara yak\u0131n yat\u0131r\u0131m yapmay\u0131 planlad\u0131klar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. \u00d6zellikle T\u00fcrkiye'ye yak\u0131n d\u00f6nem i\u00e7erisinde birka\u00e7 kez gelen \u015firket yetkililerinin \u0130stanbul merkezli bir tesis kurmay\u0131 planlad\u0131\u011f\u0131 ve bu ba\u011flamda da depo ve merkez in\u015fas\u0131 i\u00e7in arazi bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtiliyor.,\r\nGe\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde \u00c7in h\u00fck\u00fcmeti taraf\u0131ndan yay\u0131mlanan "\u00c7in ve D\u00fcnya Ticaret \u00d6rg\u00fct\u00fc" ba\u015fl\u0131kl\u0131 beyaz kitapta, T\u00fcrkiye ile geli\u015fen ekonomik ili\u015fkilere vurgu yap\u0131l\u0131rken, "G\u00fc\u00e7lerimizi birle\u015ftirelim" \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,\r\n\u00d6te yandan \u00c7inli g\u0131da firmas\u0131 Hangzhou Linan Food Company, daha \u00f6nce ABD'den ithal etti\u011fi kuru \u00fcz\u00fcm ve inciri T\u00fcrkiye'den sat\u0131n almaya karar verdi\u011fini duyurmu\u015ftu. Hangzhou Linan'\u0131n T\u00fcrkiye'deki \u00fcreticilerle bin ton kuru \u00fcz\u00fcm, 400 ton kuru incir al\u0131m\u0131 i\u00e7in anla\u015fma yapmas\u0131 bekleniyor.