Çin ordusu harekete geçti!

\u00c7in'in \u015eam B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Qi Qianjin, \u00c7in ordusunun Be\u015f\u015far Esad g\u00fc\u00e7lerine \u00e7at\u0131\u015fma b\u00f6lgelerinde destek verece\u011fini duyurdu.\r\n,Suriye'nin El-Vatan Gazetesine konu\u015fan \u00c7in'in \u015eam B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Qi Qianjin, \u00c7in'in Suriye i\u00e7 sava\u015f\u0131 boyunca Esad rejimine siyasi destek verdi\u011fini vurgularken, \u015fimdiye kadar b\u00f6lgeki g\u00fc\u00e7lere asker\u00ee destek sa\u011flanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n,\u00c7inli b\u00fcy\u00fckel\u00e7i a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n devam\u0131nda, \u00c7in askerinin Esad g\u00fc\u00e7leri taraf\u0131ndan ger\u00e7ekle\u015ftirilecek olas\u0131 \u0130dlib operasyonuna dahil olaca\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n,B\u00fcy\u00fckel\u00e7i ayr\u0131ca, \u00c7in ordusunun Suriye'de asker\u00ee operasyona haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n