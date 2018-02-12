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Ramazan
Çin, Suriye denklemine dahil oluyor
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Suriye’de 2011 yılından bu yana devam eden iç savaşı uzaktan takip etmeyi tercih eden Çin, bundan sonraki süreçte aktif katılım göstereceğini ilan etti.
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