Çin ve ABD krizinde yeni gelişme!

\u0130ki \u00fclke aras\u0131nda gerilim giderek y\u00fckseliyor!,En son yap\u0131lan a\u00e7\u0131klama ile b\u00f6lgeye sava\u015f gemilerinin y\u00f6nlendirildi\u011fini belirtildi.,\u00c7in D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Lu Kang, yapt\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, ABD donanmas\u0131n\u0131n Higgins ve Antietam destroyerlerinin s\u00f6z konusu b\u00f6lgeye izinsiz girdi\u011fini belirterek, \u00c7in'in ABD'nin bu eylemlerinden g\u00fc\u00e7l\u00fc \u015fekilde ho\u015fnutsuz oldu\u011funu ve kararl\u0131l\u0131kla kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi. ,Lu, Washington y\u00f6netimine y\u00f6nelik, "\u00c7in'in g\u00fcvenli\u011fini tehdit edecek bu t\u00fcr provokatif eylemlere son verin." ifadesini kulland\u0131. S\u00f6zc\u00fc Lu, Pekin y\u00f6netiminin ulusal egemenlik ve g\u00fcvenli\u011fi korumak i\u00e7in gerekli ad\u0131mlar\u0131 atmay\u0131 s\u00fcrd\u00fcrece\u011fini kaydetti.,Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada da \u00c7in sava\u015f gemilerinin, ABD sava\u015f gemilerini b\u00f6lgeyi terketmeleri y\u00f6n\u00fcnde uyarmak i\u00e7in ilgili sulara sevk edildi\u011fi belirtildi. \u015ei\u015fa adalar\u0131n\u0131n \u00c7in'in egemenli\u011fi alt\u0131nda oldu\u011fu savunulan a\u00e7\u0131klamada, ABD'nin, \u00c7in ve uluslararas\u0131 hukuku ihlal etmesine kararl\u0131l\u0131kla kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131k\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kaydedildi. \u00c7in donanmas\u0131n\u0131n deniz ve havada ya\u015fanacak \u00e7at\u0131\u015fmalara kar\u015f\u0131 haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00fc\u00e7lendirmek, savunma d\u00fczeyini art\u0131rmak, ulusal egemenlik ve g\u00fcvenli\u011fi, b\u00f6lgesel bar\u0131\u015f ve istikrar\u0131 korumakta kararl\u0131 oldu\u011fu vurguland\u0131.,ABD ve \u00c7in'e ait sava\u015f gemilerinin s\u0131kl\u0131kla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya geldi\u011fi, d\u00fcnyan\u0131n en \u00f6nemli deniz g\u00fczergahlar\u0131ndan olan ve zengin hidrokarbon rezervleri bulundu\u011fu belirtilen G\u00fcney \u00c7in Denizi \u00fczerinde \u00c7in ba\u015fta olmak \u00fczere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor. \u00c7in, 1947'de yay\u0131mlad\u0131\u011f\u0131 9 kesik \u00e7izgili haritayla egemenlik ihtilaflar\u0131n\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 b\u00f6lgenin yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 80'i \u00fczerinde hak iddias\u0131nda bulunuyor., Pekin y\u00f6netiminin, tart\u0131\u015fmal\u0131 sularda in\u015fa etti\u011fi yapay adalar \u00fczerinde kurdu\u011fu \u00fcsleri silahland\u0131rd\u0131\u011f\u0131na y\u00f6nelik iddialar b\u00f6lge \u00fclkeleriyle gerginli\u011fe sebep oluyor.