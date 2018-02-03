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Ramazan
Cinayet işlediğini 3 gün sonra itiraf etti!
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Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz 29 Ocak tarihinde Safranbolu’nun Esentepe Mahallesi’nde A.Y. (54) isimli şahsın villasında meydana geldi.
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