BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Çinlilerin yaptığı IQ testi akılları zorluyor!

Çinlilerin yaptığı IQ testi akılları zorluyor!
1 / 21

Bu zeka sorusunu çok az kişi çözebiliyor. İnternette 'Çinlilerin I.Q. testi' olarak yayılan zeka sorusu kullanıcıları oldukça zorladı. Bakalım siz çözebilecek misiniz? Çiftçi, bir kurt, bir keçi ve bir göbek lahanayı nehrin karşısına geçirmek istemektedir. Nehirde köprü yoktur ve kendisiyle birlikte nehrin karşısına geçirmek istediklerinden sadece bir tanesini taşıyabilen küçük bir botu vardır. Çiftçi eğer kurdu önce götürmek isterse keçi lahanayı yiyecektir, eğer lahanayı önce götürmek isterse de kurt keçiyi yiyecektir. Yani nehrin herhangi iki yakasında aynı anda kurt ve keçiyi ya da keçi ve lahanayı başbaşa bırakmaması gerekmektedir. Çiftçi bu transferi keçisine ve lahanasına zarar gelmeden nasıl gerçekleştirmelidir. (CEVAPLARI FOTO GALERİNİN EN SONUNDA)

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144