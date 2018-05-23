Cinnet getiren anne dehşet saçtı

Ankara'n\u0131n Ke\u00e7i\u00f6ren il\u00e7esinde cinnet getiren anne \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 katletti!,Olay, gece saatlerinde Ke\u00e7i\u00f6ren il\u00e7esi Ba\u011flarba\u015f\u0131 Mahallesi'nde meydana geldi., 444'\u00fcnc\u00fc sokak \u00fczerindeki 4 katl\u0131 apartman\u0131n 1'inci kat\u0131nda oturan ev han\u0131m\u0131 L\u00fctfiye Alver, e\u015finin g\u00f6revde oldu\u011fu s\u0131rada hen\u00fcz belirlenemeyen nedenle cinnet getirdi.,Psikolojik sorunlar\u0131 oldu\u011fu iddia edilen anne Alver, k\u0131zlar\u0131 8 ya\u015f\u0131ndaki K\u00fcbra'y\u0131 b\u0131\u00e7aklayarak, 5 ya\u015f\u0131ndaki Beren'i ise bo\u011farak \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. ,L\u00fctfiye Alver daha sonra polisi arayarak, '\u00c7ocuklar\u0131m\u0131 \u00f6ld\u00fcrd\u00fcm, teslim olmak istiyorum' dedi. Bunun \u00fczerine olay yerine gelen polis ekipleri, korkun\u00e7 manzara ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. \u00c7ocuklar\u0131n\u0131n cesetlerinin ba\u015f\u0131nda bekleyen L\u00fctfiye Alver, g\u00f6zalt\u0131na al\u0131narak polis merkezine g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n,Kentteki bir al\u0131\u015fveri\u015f merkezinde g\u00fcvenlik g\u00f6revlisi olarak \u00e7al\u0131\u015fan baba Zekeriya Alver, olay\u0131 duyunca b\u00fcy\u00fck bir \u015fok ya\u015fad\u0131. Zekeriya Alver eve geldi\u011finde anneleri taraf\u0131ndan \u00f6ld\u00fcr\u00fclen \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n cesetlerine sar\u0131larak g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fuldu. Baba Alver, g\u00fc\u00e7l\u00fckle sakinle\u015ftirildi.\r\nPolis ekiplerinin olay yerinde yapt\u0131\u011f\u0131 incelemenin ard\u0131ndan k\u0131z \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n cenazeleri otopsi yap\u0131lmak \u00fczere morga kald\u0131r\u0131ld\u0131. Olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.