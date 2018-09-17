Çırak bulunamıyor! Türkiye'de sadece 5 kişi kaldı

Mesle\u011fe nas\u0131l ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Kaba, "1977 y\u0131l\u0131nda Erzurum'da ta\u015f ma\u011fazalar\u0131 b\u00f6lgesinde bu mesle\u011fe ba\u015flad\u0131m. Mesle\u011fimi ilerletmek i\u00e7in 1986 y\u0131l\u0131nda \u0130stanbul\u2019a ge\u00e7tim. 2001 y\u0131l\u0131nda da kapal\u0131 \u00e7ar\u015f\u0131ya ge\u00e7tim. 2001 y\u0131l\u0131ndan bu yana hala bu mesle\u011fi s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyorum. 2013 y\u0131l\u0131nda da Yalova\u2019ya geldim. Yalova\u2019da devam ediyorum mesle\u011fime. Bir \u00fcr\u00fcn\u00fcn ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131 modelin \u015fekline ba\u011fl\u0131d\u0131r. Ta\u015fl\u0131 veya ta\u015fs\u0131z dedi\u011fimiz modeller vard\u0131r. Erkek y\u00fcz\u00fc\u011f\u00fcnde de ayn\u0131 \u015fekildedir, bayan tak\u0131lar\u0131nda da ayn\u0131 \u015fekildedir. Bu i\u015f\u00e7ili\u011fe ba\u011fl\u0131d\u0131r. Yani ta\u015fl\u0131 modellerde zaman s\u00fcreci diye bir \u015fey yoktur. \u00c7\u00fcnk\u00fc zamana ba\u011fl\u0131 bir i\u015fimiz yok" diye konu\u015ftu. , M\u00fc\u015fterilerinin talebine g\u00f6re alt\u0131n ve g\u00fcm\u00fc\u015f\u00fc i\u015fleyerek birbirinden g\u00fczel y\u00fcz\u00fck ve kolyeler haz\u0131rlayan \u0130brahim Kaba, "Gelecek nesil bu mesle\u011fi bilmeyecek, \u00e7\u00fcnk\u00fc \u00e7\u0131rak bulam\u0131yoruz" dedi\r\n,Yalova\u2019da alt\u0131n ve g\u00fcm\u00fc\u015f\u00fc el eme\u011fi ile i\u015fleyen 50 ya\u015f\u0131ndaki \u0130brahim Kaba, 10 ya\u015f\u0131ndan beri mesle\u011fini icra ediyor.,T\u00fcrkiye\u2019de sadece 5 el ustas\u0131n\u0131n kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Kaba, teknoloji geli\u015ftik\u00e7e el sanatlar\u0131n\u0131n \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi. Yapt\u0131klar\u0131 sanat\u0131n bir dahaki nesile ula\u015fmayaca\u011f\u0131n\u0131 belirten Kaba, \u201c\u0130\u015fi \u00f6\u011fretecek \u00e7\u0131rak bulam\u0131yoruz" dedi.\r\n,Kaba, \u201cEl i\u015f\u00e7ili\u011fi T\u00fcrkiye\u2019de maalesef \u00f6n plana \u00e7\u0131km\u0131yor. Bunun sebebi de yeni nesilden kaynaklan\u0131yor. Talep \u00fczerine kimsenin gelmedi\u011fini g\u00f6r\u00fcyoruz. Eleman bulup \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ram\u0131yoruz a\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131. T\u00fcrkiye\u2019de yakla\u015f\u0131k 5 ki\u015fi var\u0131z. Bu el i\u015flemecili\u011fi derken, yanl\u0131\u015f anla\u015f\u0131lmas\u0131n, motifden bahsediyorum. El sanatkarl\u0131\u011f\u0131ndan bahsetmiyorum. \u00c7\u00fcnk\u00fc el sanatkarl\u0131\u011f\u0131 \u0130stanbul'da \u00e7ok var. Sedefkar ustalar\u0131m\u0131z \u00e7ok var. Ama el kalemi olarak T\u00fcrkiye\u2019de azalma var. Teknolojinin \u00f6n\u00fcne ge\u00e7emiyoruz, \u00e7\u00fcnk\u00fc yeni programlar \u00e7\u0131kt\u0131. Kal\u0131p\u00e7\u0131l\u0131k art\u0131k 2. plana at\u0131ld\u0131" \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\nKaba, "Bizim sanat\u0131m\u0131z\u0131 sevmeden yapmak m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil. Sevince i\u015fin g\u00fczelli\u011fi ortaya \u00e7\u0131kar" dedi.\r\n\r\nKAYNAK: \u0130HA